Digital Informer: Watch face è un’applicazione che offre un quadrante ad alta risoluzione con interessanti funzionalità per gli smartwatch WearOS by Google.

La watch face sfoggia uno stile digitale e minimalista e mette a disposizione 30 temi adattivi e un vero sfondo nero.

Il quadrante offre una modalità ambiente unica con un basso OPR per una maggiore efficienza energetica, inoltre mette a disposizione 7 complicazioni personalizzate e 5 sfondi mesh.

Sono disponibili due stili, tuttavia la selezione delle complicazioni dipende dal produttore del dispositivo o dalle app di terze parti.

Per la piena funzionalità lo sviluppatore consiglia di abilitare manualmente l’autorizzazione “Ricevi dati sulle complicazioni”, in più chiarisce che il quadrante è progettato solo per i dispositivi Wear OS con API versione 28 o successive. L’app Digital Informer: Watch face è disponibile per Android gratuitamente e non contiene acquisti in-app e nemmeno pubblicità.

Se l’app vi interessa, a seguire trovate il badge per individuarla all’interno del Play Store di Google. La versione Android richiesta per l’installazione varia in base al dispositivo.

