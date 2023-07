Purtroppo, quando il traffico si fa elevato, gli utenti mobile sanno che spesso dovranno sopportare un peggioramento del servizio offerto dal rispettivo operatore telefonico e un nuovo report targato Opensignal ce lo conferma.

In particolare, lo staff di Opensignal ha esaminato i livelli di congestione nelle 21 principali città italiane, mettendo a confronto l’esperienza di rete durante le ore di maggior traffico della giornata (dalle 18:00 alle 23:59) con quella mattutina (dalle 06:00 alle 11:59), fascia in cui di solito le reti sono poco congestionate.

Prima di proseguire è bene mettere in evidenza che, così come viene ricordato dallo staff di Opensignal, gli operatori di rete italiani stanno implementando delle pratiche di risparmio energetico durante la notte (variano a seconda della città e dell’operatore), operazioni che possono avere un impatto anche importante sull’esperienza complessiva dei consumatori durante quelle ore.

Opensignal ci svela le città più congestionate

In media, l’esperienza migliore sul Web in Italia si raggiunge alle ore 4 del mattino, quando gli utenti online sono molto pochi e poi va via via peggiorando con l’avanzare della giornata, toccando il punto più basso alle ore 21.

Questo fenomeno comporta una diminuzione media della velocità di download del 21,2% e ha in TIM (-23,9%) l’operatore telefonico che fa registrare il peggioramento più evidente:

La seguente tabella invece ci permette di scoprire la situazione delle 21 principali città italiane, con i rispettivi peggioramenti fatti registrare nelle ore di congestione da Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e WINDTRE:

Il titolo di città con la rete più congestionata spetta a Palermo, che nelle ore di traffico tocca un peggioramento con WINDTRE del -26%, seguita da Napoli, ove TIM nelle ore di punta arriva al -24,9%.

Sempre tra le grandi città, Roma si posiziona al sesto posto di questa speciale classifica (WINDTRE nelle ore di congestione fa registrare un -21,2%) mentre Milano si accomoda in nona posizione (Iliad peggiora del -22,9% nelle ore di punta).

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al report pubblicato da Opensignal (lo trovate seguendo questo link).

