Google Takeout è un servizio online gratuito che consente di scaricare tutti i dati di un account Google per facilitarne la migrazione verso altre piattaforme.

In risposta a un’indagine delle autorità di regolamentazione della concorrenza italiane, Google si è impegnata ad aggiungere nuove funzionalità di trasferimento dei dati a Takeout, anche per YouTube, il prossimo anno.

Google sta investendo nella portabilità dei dati degli utenti

Secondo quanto riportato da Reuters, Google ha assunto tre impegni che l’autorità di regolamentazione italiana ha richiesto per porre fine alle indagini per presunto abuso della posizione dominante.

I primi due consisteranno nell’offrire nuove funzionalità per Google Takeout che consentiranno agli utenti di facilitare l’esportazione di dati verso operatori di terze parti.

Un terzo impegno consentirà la portabilità diretta dei dati da un servizio all’altro, in particolare per i dati generati dagli utenti dalla Ricerca Google e da YouTube.

L’esempio tipico è il trasferimento della libreria di Google Foto su iCloud o viceversa che non richiede agli utenti di scaricare manualmente gigabyte di foto da una piattaforma per poi caricarle su un altra, in quanto i servizi gestiscono automaticamente il trasferimento dietro le quinte, altrimenti gli utenti sarebbero scoraggiati dal cambiare servizio, dando troppo potere a quello attualmente utilizzato. Per quanto riguarda YouTube, attualmente Google Takeout consente di scaricare i video caricati, la cronologia delle ricerche e i commenti.

Nel 2022 Google ha investito 3 milioni di dollari per il progetto di trasferimento dei dati e secondo la società la soluzione di portabilità diretta da servizio a servizio diventerà realtà nel primo trimestre del 2024.

