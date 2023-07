Sembra che Google stia lavorando per riorganizzare la sezione di gestione dei servizi e dell’account Google, presente all’interno delle impostazioni degli smartphone Android, introducendo una nuova scheda, che mette in risalto alcuni aspetti tra tutte le impostazioni disponibili, e introducendo i colori dinamici in una sottosezione.

La novità, non ancora disponibile, è stata scovata all’interno dell’ultima versione in anteprima dei Google Play Services e possiamo mostrarvela grazie al solito Nail Sadykov del canale Telegram Google News.

Le impostazioni dell’account Google riceveranno il tab “Consigliati”

Come anticipato in apertura, la sezione dedicata ai servizi Google, presente tra le impostazioni di sistema dei dispositivi Android (Impostazioni > Google), potrebbe presto arricchirsi di una nuova scheda “Consigliati” (Recommended in inglese), mentre la pagina di gestione dell’account Google (Impostazioni > Google > Gestisci il tuo Account Google) otterrà i colori dinamici.

Si tratta di novità rese disponibili a un numero ristrettissimo di utenti attraverso uno dei classici test A/B (spesso condotti lato server) messo in atto da Google sull’app Google Play Services. Andando più nel dettaglio:

La sezione “Google” delle impostazioni di sistema viene divisa in due sottosezioni: “Consigliati” (contiene dei riquadri con alcune nozioni di base dei servizi Google e mette in evidenza alcuni aspetti tra tutti i servizi) e “Tutti i servizi” (non è altro che la pagina a cui oggi accediamo tutti).

La pagina “Gestisci il tuo Account Google“, invece, riceverà finalmente il supporto ai colori dinamici del sistema, uno dei canoni del Material You che ormai pervadono in lungo e in largo il sistema operativo e (più o meno) tutte le app del colosso di Mountain View. Fino ad oggi, questa sezione utilizza il classico colore blu “di base” (potete apprezzare la differenza nella seconda immagine della galleria sottostante)

Quando arriverà questa novità?

Non è chiaro quando (e se effettivamente) il team di sviluppo deciderà di implementare questa novità volta a riorganizzare la sezione dell’account Google presente all’interno delle impostazioni di sistema degli smartphone Android.

L’evidenza di questa possibile novità, come detto, è stata riscontrata nell’ultima versione beta dell’app Google Play Services. Di conseguenza, per non rischiare di perdervela qualora venisse implementata realmente, vi basterà verificare di avere installato l’ultima versione disponibile dell’app tramite il Google Play Store (la pagina è raggiungibile tramite il badge sottostante).

In alternativa, qualora vogliate ricevere in anteprima le novità legate ai servizi del colosso di Mountain View, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina per registrarsi è disponibile tramite questo link).

