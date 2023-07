Dopo diversi mesi di test il team di sviluppatori di YouTube è finalmente pronto a lanciare una nuova funzionalità molto attesa: stiamo parlando di Multiview for YouTube TV.

Risale a marzo l’avvio dei test di tale nuova funzione, inizialmente per i contenuti sportivi e più di recente anche per altri tipi di eventi ed ora il colosso di Mountain View è pronto per fare esordire questa novità per gli utenti che hanno stipulato l’abbonamento a WNBA League Pass per la prossima stagione di NFL.

YouTube Multiview è ufficiale

Oltre a diventare ufficiale con una disponibilità più ampia su YouTube TV, la funzionalità Multiview è disponibile sul servizio principale di YouTube per gli utenti che sono abbonati al canale WNBA Primetime.

we’ve officially launched our multiview feature for WNBA League Pass subscribers on YouTube TV & YouTube (w/ Primetime Channels) 🏀 enjoy multiview streams while watching WNBA games on smart TVs & streaming devices! 📺 more here: https://t.co/nXtXkqdZou — TeamYouTube (@TeamYouTube) July 29, 2023

Su YouTube la nuova funzione Multiview consente agli utenti di guardare fino a quattro contenuti in streaming in contemporanea. La funzionalità in questione è disponibile sulle smart TV e sui vari dispositivi di streaming, come ad esempio Google Chromecast e Amazon Fire TV.

Il colosso di Mountain View precisa che i dispositivi mobile e il Web non supportano la visualizzazione multipla (resta da capire se tale limitazione sia solo temporanea o definitiva). La speranza, inoltre, è che il team di Google possa presto ampliare la disponibilità di questa funzionalità a livello globale e che vada a includere anche altri sport.

Il team di sviluppatori di Google ha aggiunto, infine, di essere al lavoro per migliorare questa funzionalità e introdurre più opzioni, inclusa la possibilità di consentire agli utenti di avere più potere per scegliere quali partite effettivamente vedere.

