Il mese di luglio si prospetta come molto interessante e pieno di novità per la community di fan del brand coreano, Samsung ha infatti in programma di presentare, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked, diversi nuovi dispositivi, ma non solo; l’attesa è trepidante anche per la nuova versione della One UI, interfaccia proprietaria dell’azienda che è ormai arrivata alla versione 6, basata su Android 14.

Abbiamo già avuto modo di vedere come fossero stati individuati alcuni firmware di test per la One UI 6 beta, per la prima volta anche per il mercato europeo; ora sui server coreani della società spunta una versione beta della One UI 6 per gli smartphone della famiglia Galaxy S23.

Spunta un altro firmware di test della One UI 6 beta, basata su Android 14, per i Galaxy S23

Come anticipato in apertura, è stato individuato un nuovo firmware di test per l’interfaccia proprietaria One UI 6 beta sui server coreani della società, come condiviso su Twitter da Tarun Vats.

Breaking News❗❗ GALAXY S23 Series :: FIRST TIME OneUI 6 Beta build spotted on Korea Test Server. It seems, we are one more step closer for the release.. Build: S918NKSU2ZWG6/S918NOKR2ZWG6/S918NKSU2BWG6 Share this awesome news with everyone 🥳🥳#OneUI6#GalaxyS23… pic.twitter.com/mgnB7QMfK1 — Tarun Vats (@tarunvats33) July 14, 2023

Come potete notare dal tweet qui sopra, sono stati scovati i seguenti numeri build: S918NKSU2ZWG6, S918NOKR2ZWG6, S918NKSU2BWG6 per il mercato coreano, è plausibile che il firmware di test venga diffuso in Corea del Sud e negli Stati Uniti prima di essere reso disponibile anche nei nuovi mercati.

Nonostante finora siano stati individuati i firmware di test One UI 6 per gli smartphone della serie Galaxy S23, questi dispositivi non saranno gli unici a poter beneficiare del programma beta, ad essi è probabile che si uniranno altri smartphone delle serie Galaxy S e Galaxy Z quando tutto sarà pronto.

Non ci sono nuove informazioni circa le tempistiche di rilascio dei software in questione, fanno fede dunque le precedenti indiscrezioni che paventavano un lancio intorno alla terza settimana del mese corrente, è probabile che l’azienda ritardi di qualche giorno e utilizzi il palcoscenico dell’evento Galaxy Unpacked per lanciare il programma di test della nuova One UI 6 beta.

Non ci sono novità nemmeno per quanto riguarda le nuove implementazioni fatte dall’azienda nell’ultima versione dell’interfaccia proprietaria, anche se avevamo già visto come la One UI potrebbe avvicinarsi molto più che in passato ad Android stock, introducendo per esempio i widget nella schermata di blocco. Non ci resta che attendere poco più di una settimana per scoprire di più.

