Sfortunatamente, non tutti i dispositivi Galaxy riceveranno il prossimo importante aggiornamento della OneUI. Nonostante il supporto del software offerto da Samsung sia tra i migliori nel panorama Android, ogni dispositivo ha una durata limitata e quindi smetterà di ricevere nuovi aggiornamenti dopo un certo numero di volte.

Recentemente, Samsung ha ulteriormente migliorato la sua politica di supporto del software, passando da due a tre anni e successivamente garantendo addirittura il supporto ad alcuni dispositivi per quattro aggiornamenti del sistema operativo.

La serie Galaxy S21 (incluso il modello S21 FE) e tutti i dispositivi della serie S degli anni successivi sono idonei a ricevere quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Lo stesso vale per i modelli Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73 e i modelli successivi.

Tuttavia, non tutti i dispositivi riceveranno la One UI 6.0. Ecco una lista di dispositivi che non saranno aggiornati e rimarranno alla versione Android 13, che sarà quindi l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo. Tuttavia, molti dei dispositivi in elenco continueranno a ricevere patch di sicurezza ancora per qualche mese.

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51 (5G)

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Samsung non ha ancora confermato quando rilascerà l’aggiornamento One UI 6.0 basato su Android 14. Tuttavia, se il calendario per Android 13 è un’indicazione, il prossimo importante aggiornamento del sistema operativo dovrebbe essere distribuito per gli smartphone e tablet Galaxy prima della fine del 2023. Si prevede che i nuovi Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra saranno i primi a riceverlo, probabilmente durante il mese di settembre. Seguiranno poi i vecchi flagship della serie S e i prossimi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5.