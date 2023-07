Samsung aveva in programma di rilasciare la beta della One UI 6.0 basata su Android 14 per la serie Galaxy S23 nella terza settimana di luglio, ma il ritardo potrebbe essere di poco conto, dato che Samsung sembra aver creato una sezione dedicata alla nuova interfaccia Android nei suoi forum della community.

Oggi è stata individuata una sezione per il programma One UI 6.0 Beta per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Questa nuova sezione del forum è vuota al momento, ma è disponibile sui forum ufficiali dell’azienda in India e negli Stati Uniti, quindi l’avvio della beta della nuova One UI dovrebbe essere imminente per la gamma Galaxy S23.

Ci aspettiamo che l’ aggiornamento One UI 6.0 Beta sarà disponibile anche in Germania, Polonia, Corea del Sud, Regno Unito e pochi giorni dopo la gamma Galaxy S23, Samsung potrebbe rilasciare l’aggiornamento per altri smartphone di fascia alta, tra cui Samsung Galaxy S22, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Fold5.

Tuttavia la società a breve terrà l’atteso evento Samsung Galaxy Unpacked, quindi il debutto della beta potrebbe essere posticipato all’inizio di agosto.

La One UI 6.0 dovrebbe introdurre tutte le principali funzionalità di Android 14, tra le quali un migliore ridimensionamento dei caratteri, un multitasking ottimizzato su tablet e smartphone pieghevoli, un foglio di condivisione migliorato con supporto per azioni personalizzate, ottimizzazioni cross-device e una migliore privacy per le immagini e i video sul dispositivo.

