Il team di WhatsApp aggiorna costantemente l’app con l’obiettivo di offrire nuove funzionalità o migliorare l’esperienza utente esistente.

Oggi sono state individuate un paio di modifiche che riguardano l’interfaccia che appare quando si inserisce il testo, un adesivo, un’emoji, ecc. In particolare due pulsanti si sono scambiati le relative posizioni e un pulsante storico ha ottenuto anche una nuova icona.

Mentre l’icona delle emoji rimane la stessa ma si sposta a destra a fianco dell’icona della fotocamera, il pulsante per allegare i file ora si trova sul bordo sinistro dello schermo.

In pratica l’icona delle emoji e quella della graffetta sono state scambiate, tuttavia quest’ultima è stata sostituita da un semplice e più attuale segno di aggiunta “+”. Il resto dei pulsanti sono essenzialmente gli stessi attualmente esistenti, compresi quelli nella barra appena sotto.

Solitamente le modifiche vengono testate nelle versioni beta di WhatsApp, prima di essere rilasciate ufficialmente per tutti gli utenti, tuttavia la fonte non specifica in quale versione la modifica è stata individuata, ma si limita a riferire che è apparsa su uno smartphone Nothing Phone (2).

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale di beta testing tramite Google Play Store seguendo questo link.

In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link. L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge sottostante.

Potrebbe interessarti: le nostre guide di WhatsApp