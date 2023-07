Google oggi ha annunciato che Play Services smetterà di supportare Android 4.4 KitKat da agosto in poi. Anche una volta terminati di ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo, gli smartphone Android continuano a ricevere nuove versioni di Google Play Services per un po’ di tempo.

Questo servizio backend alimenta una serie di funzionalità messe a disposizione da Google agli sviluppatori di app e permette anche la continuità nell’esecuzione delle funzionalità introdotte, come ad esempio Google Prompt 2-Step Verification e il backup.

Play Services interrompe il supporto ad Android 4.4 KitKat

Google afferma che il “numero di dispositivi attivi con KitKat è inferiore all’1%“, pertanto, da agosto 2023 in poi, “non supporterà più Android KitKat nelle future versioni di Google Play Services”, che morirà con la versione 23.30.99 del prossimo mese. KitKat, con il suo famoso nome basato sul celebre dolce della multinazionale Nestlé, è stato lanciato nell’ottobre del 2013, quindi il supporto di Google termina poco prima di un decennio esatto. Play Services interromperà specificamente il supporto per i livelli API 19 e 20, quest’ultimo in particolare dedicato al rilascio iniziale di Android Wear.

L’ultima volta che Google ha interrotto il supporto di Play Services per una versione di Android è stato nel 2021, con Android Jelly Bean (livelli API 16-18). In quel momento, Google spiegò come mantenere il supporto per lunghi anni richiedesse “un maggiore impegno da parte degli sviluppatori e del controllo di qualità per poter gestire nuove funzionalità che richiedono attenzioni particolari.”