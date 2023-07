Da qualche ora a questa parte, c’è un nuovo aggiornamento software che sta facendo capolino sui Samsung Galaxy Watch4 italiani, tuttavia non siamo ancora al cospetto del major update tanto agognato. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprirne qualche dettaglio in più.

Samsung Galaxy Watch4: le novità del nuovo aggiornamento software

Sono passati pochi giorni da quando vi abbiamo segnalato l’arrivo del più corposo aggiornamento alla One UI 5 Watch sugli smartwatch Samsung delle ultime due generazioni, ma in questo caso — come detto in apertura — siamo al cospetto della penultima e le novità in distribuzione non sono ancora quelle tanto attese. Più precisamente, le segnalazioni in arrivo dal nostro Paese — rectius dalla nostra community — riguardano Samsung Galaxy Watch4 in versione LTE, ma naturalmente lo stesso update è previsto anche per lo stesso modello senza connettività di rete mobile e per il modello Samsung Galaxy Watch4 Classic.

Come potete notare dallo screenshot riportato qui sotto, i Samsung Galaxy Watch4 stanno ricevendo un aggiornamento software da poco più di 100 MB, grazie al quale compiono un balzo in avanti dalle patch di sicurezza di aprile 2023 a quelle di giugno 2023. La versione firmware introdotta è la R875FXXS1GWG1 e il registro delle modifiche non segnala alcuna altra novità.

Come aggiornare i Samsung Galaxy Watch4

Per installare gli aggiornamenti software più recenti a bordo degli smartwatch Samsung è sufficiente aprire l’app Galaxy Wearable, per poi recarsi in Impostazioni -> Aggiornamento software Watch -> Scarica e installa.

Si ringrazia Mattia Barbero per la segnalazione