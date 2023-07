A distanza di poche ore dal rilascio della quarta versione beta di One UI 5 Watch per i modelli delle serie Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch4 arriva la notizia del rilascio anche della versione stabile.

Al momento pare che la disponibilità della versione stabile sia limitata ad alcuni fortunati utenti che hanno registrato i loro smartwatch al programma di beta test.

Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch4 abbracciano One UI 5 Watch

Gli utenti che hanno registrato i loro smartwatch Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch5 per il beta test di One UI 5 Watch possono ora installare l’aggiornamento stabile.

Questa nuova versione software è basata su Wear OS 4, sistema operativo che Google ha presentato poche settimane fa ed attualmente è in fase di lancio negli Stati Uniti (ma probabilmente presto dovrebbe essere rilasciata nei mercati in cui è disponibile il programma One UI 5 Watch Beta).

Per quanto riguarda le novità introdotte con One UI 5 Watch, tra le principali troviamo nuovi quadranti e Tile per gli smartwatch, un layout verticale che rende più semplice la scelta di watch face e tile, un tile migliorato per Galaxy Buds con la possibilità di attivare o disattivare la funzione 360 Audio, un tile per l’app Timer (con la possibilità di usare più timer contemporaneamente) e la possibilità di organizzare le icone delle app nelle cartelle nell’app drawer.

Ed ancora, gli utenti potranno impostare un album o una storia come quadrante invece di una singola foto e ciò comporterà che apparirà una nuova immagine ogni volta che si riattiva lo smartwatch.

Tra le altre novità dell’aggiornamento, infine, vi sono la registrazione automatica degli allenamenti in bicicletta (che possono anche essere mappati), le indicazioni sulla frequenza cardiaca negli allenamenti di corsa (ciò grazie alle zone di frequenza cardiaca personalizzate e al calcolo dell’intensità dell’esercizio), la possibilità di dettare il testo quando non si può digitare, la visualizzazione delle informazioni mediche in caso di necessità (Emergency SOS), la possibilità di avere sotto controllo la situazione della batteria e della memoria.

Restiamo in attesa dell’arrivo dell’aggiornamento anche per i modelli commercializzati in Italia.