Sony ha annunciato recentemente di voler creare una console portatile per i possessori di PlayStation 5, attualmente conosciuta come Project Q. Sebbene non si sappia ancora molto sulla nuova console, un video apparso in rete rivela che il progetto sembra funzionare con il sistema operativo Android.

Project Q è stata annunciata con un breve teaser qualche settimana fa, ma poco si sa sulla console, che funzionerà prevalentemente come un accessorio per PlayStation 5 su cui effettuare streaming di giochi in mobilità. Questa non è la prima volta che l’azienda giapponese tenta di entrare nel campo delle console portatili: nel 2004 PlayStation Portable ha avuto un notevole successo commerciale, ma il fallimento del suo successore ha spinto Sony ad abbandonare questo mercato.

Tuttavia, con l’aumento dell’interesse per il gioco in mobilità, dovuto anche all’enorme successo ottenuto da Nintendo Switch in tutto il mondo, sembra che la casa di PlayStation abbia deciso di tentare nuovamente la fortuna con questa strada.

Un video di Project Q mostra Android a bordo

Le immagini e i clip video pubblicati su Twitter da Zuby_Tech ci mostrano Project Q dal vivo, offrendo uno sguardo più dettagliato all’hardware rispetto alla presentazione limitata di Sony. La console si presenta con un grande display al centro con un controller DualSense diviso in due e attaccato su entrambi i lati, proprio come i Joy-Con di Nintendo Switch.

Ciò che però attira la nostra attenzione è il software che sembra girare all’interno di Project Q. Sebbene si tratti chiaramente di un sistema operativo non ultimato e preliminare, è ovvio che si tratta di Android: troviamo infatti la tipica interfaccia utente del robottino verde, con un drawer delle applicazioni e un sistema di navigazione a tre pulsanti.

È presente anche un’applicazione chiamata “QC Test” che fa riferimento alla presenza all’interno di un chip Snapdragon. Qualcomm, tra l’altro, aveva precedentemente detto di aver discusso con Sony dei suoi chip nell’ambito del gaming su Android, dunque è altamente probabile che Project Q potrebbe rientrare in questa categoria.

Chiaramente il software finale della console sarà ben diverso da quello visto in questi video, ma avere Android sotto la scocca lascia aperta la porta a infinite possibilità che vanno oltre il solo streaming dei giochi da PlayStation 5. Al momento Sony non ha ancora annunciato una data d’uscita, ma ha assicurato che Project Q arriverà sul mercato entro la fine dell’anno.

Solo il tempo ci dirà se questo accessorio-console avrà il successo commerciale sperato e se Sony riuscirà a competere con l’altro gigante del mercato delle console portatili, Nintendo. Per ora non ci resta che aspettare ulteriori informazioni che sicuramente arriveranno nelle prossime settimane.