HONOR 90 è stato lanciato in Europa all’inizio di luglio, a distanza di poco più di un mese dalla presentazione cinese, ma per il momento è stato disponibile all’acquisto solo attraverso il sito ufficiale HiHonor. Quest’oggi la casa cinese annuncia la disponibilità presso i principali rivenditori di elettronica in compagnia del fratello minore, HONOR 90 Lite.

HONOR 90 e HONOR 90 Lite arrivano dai principali rivenditori

HONOR 90 è uno smartphone che punta a conquistare la fascia media del mercato grazie al design, ispirato secondo le parole del produttore all’alta moda e all’artigianato dei gioielli di lusso, ma anche grazie alle sue specifiche tecniche e alle funzionalità offerte da MagicOS 7.1.

HONOR si è concentrata molto sul comparto fotografico del nuovo smartphone e lo ha dotato di un sistema a tre fotocamere, composto da un sensore principale da 200 MP (da 1/1,4 pollici), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (112° di campo visivo) e un sensore per la profondità di campo da 2 MP. Lo schermo è un OLED curvo da 6,7 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, che offre una gamma cromatica DCI-P3 al 100%, fino a 1,07 miliardi di colori e 1600 nit di luminosità di picco. Con la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free e il livello di dimming, il pannello salvaguarda la salute degli occhi, riducendo al minimo l’affaticamento visivo. Dynamic Dimming simula la luce naturale, mentre la tecnologia Circadian Night Display filtra la luce blu e favorisce la naturale secrezione di melatonina per migliorare la qualità del sonno. Il cuore dello smartphone è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna.

Queste le principali specifiche tecniche di HONOR 90 (qui per la scheda tecnica completa):

display OLED curvo da 6,7 ​​pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, lettore d’impronte digitali integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition a 4 nm con GPU Adreno 644

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (sensore da 1/1,4″, apertura f/1,9), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (112°, f/2.2), sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2,4)

fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.4)

connettività 5G dual SIM SA/NSA, VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, porta USB Type-C

altoparlanti stereo

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66 W

con ricarica rapida SuperCharge da 66 W sistema operativo: MagicOS 7.1 basato su Android 13

dimensioni e peso: 161,9 x 74,1 x 7,8 mm, 183 g

Anche HONOR 90 Lite si “allarga” agli altri rivenditori in questi giorni. Lo smartphone di fascia media punta sul comparto fotografico, sul display e su una serie di funzionalità intelligenti, pur facendo i conti con un prezzo più contenuto. In questo caso il dispositivo viene mosso dal SoC MediaTek Dimensity 6020 5G, affiancato dal display LCD LTPS da 6,7 pollici Full-HD+ a 90 Hz e da 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

Queste le principali caratteristiche tecniche di HONOR 90 Lite (qui la scheda tecnica completa):

display LCD LTPS da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz

SoC MediaTek Dimensity 6020 (a 7 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Mali-G57 MC2

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 100 MP (f/1.9) con PDAF, sensore ultra-grandangolare e per la profondità da 5 MP (f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.3 (LE, A2DP), NFC, GPS, porta USB Type-C

sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, luce ambientale, prossimità (virtuale)

lettore d’impronte digitali laterali, sblocco col volto (2D)

batteria Li-Po da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 35 W

sistema operativo: MagicOS 7.1 basata su Android 13

dimensioni e peso: 162,9 x 74,5 x 7,48 mm, 179 g

HONOR 90 è disponibile all’acquisto presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo consigliato di partenza di 499,90 euro. Potete acquistarlo da MediaWorld nelle colorazioni Emerald Green e Diamond Silver, o nelle versioni Emerald Green e Midnight Black presso gli altri negozi. HONOR 90 Lite sarà disponibile dal prossimo weekend al prezzo consigliato di 279 euro nelle colorazioni Black e Cyan presso Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert e Trony.

Vi ricordiamo che potete ancora acquistare HONOR 90 sul sito HiHonor sfruttando il coupon da 100 euro (AHONOR90V) oppure il nostro coupon da 130 euro (ATUTTOANDROIDH90): grazie a questi ultimi potete portarvelo a casa a 399,90 euro nella versione 8-256 GB o a 419,90 euro nella versione 12-512 GB. HONOR 90 Lite è invece disponibile sul sito ufficiale a 299,90 euro con cuffie HONOR Earbuds X5 in omaggio.

Acquista HONOR 90 su HiHonor

Acquista HONOR 90 Lite su HiHonor

