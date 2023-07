Adesso è ufficiale, il tanto atteso nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi sarà presentato il prossimo mese: stiamo ovviamente parlando di Xiaomi Mix Fold 3.

Ad annunciarlo è stato nelle scorse ore Lu Weibing, presidente del colosso cinese, con un commento su un post pubblicato sul social Weibo.

Cosa sappiamo al momento di Xiaomi Mix Fold 3

Lu Weibing ci ha tenuto a precisare che sono stati apportati diversi miglioramenti al processo di produzione del nuovo smartphone pieghevole, in modo da renderlo non solo più sottile rispetto alla precedente generazione (che può vantare uno spessore di 11,2 mm quando è richiuso su sé stesso) ma anche più resistente.

Inoltre, Xiaomi Mix Fold 3 potrà contare su una fotocamera realizzata in collaborazione con il popolare brand Leica e ciò dovrebbe garantire agli utenti un comparto imaging di tutto rispetto, così come del resto il produttore cinese ci ha abituati per i suoi modelli più importanti.

Per quanto riguarda la presentazione ad agosto e considerato che Xiaomi Mix Fold 2 lo scorso anno è stato lanciato il medesimo mese, pare che il colosso cinese abbia operato una scelta ben precisa per la finestra temporale di lancio dei suoi modelli pieghevoli.

Stando alle ultime indiscrezioni, Xiaomi Mix Fold 3 dovrebbe essere commercializzato soltanto in Cina, proprio come il suo predecessore, con la conseguente delusione di chi spera in un lancio a livello internazionale. Del resto, di recente i produttori cinesi si sono dimostrati piuttosto restii a portare i loro dispositivi pieghevoli al di fuori del mercato interno.

Tra le principali caratteristiche del nuovo modello pieghevole del colosso cinese non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, una fotocamera frontale sotto il display, un obiettivo periscopico con zoom 5x e una batteria che supporta la ricarica rapida a 67 W e in modalità wireless a 50 W.

