Al centro di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane, per HONOR X40 GT è arrivato il momento della presentazione ufficiale. Si tratta del nuovo smartphone del produttore cinese dedicato agli appassionati di gaming e che arriva a distanza di un mese dal lancio di HONOR X40.

Forte di una dotazione tecnica di fascia alta, HONOR X40 GT può contare su uno speciale sistema di raffreddamento 3D a 13 strati per migliorare l’esperienza di gioco e su un notevole aumento della precisione e della sensibilità del touchscreen grazie ad un apposito algoritmo.

Le principali caratteristiche di HONOR X40 GT

Quella che segue è la scheda tecnica ufficiale del nuovo smartphone di HONOR:

display TFT LCD da 6,81 pollici con risoluzione Full HD+ (2.388 × 1.080 pixel), aspect ratio 19,9:9, refresh rate a 144 Hz, touch sampling rate a 480 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR 5

256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

fotocamera frontale da 16 megapixel (f/2.45)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (f/1.8), sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4) e sensore macro da 2 megapixel (f/2.4)

supporto Dual SIM (nano + nano)

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, 2×2 MIMO, Wi-Fi 6 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou/Galileo, NFC

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato

batteria da 4.800 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 66 W)

Android 12 con Magic UI 6.1

dimensioni: 166,1 × 75,8. × 8,45 mm

peso di 199,5 grammi

Prezzo e disponibilità

HONOR X40 GT farà il suo esordio in Cina in tre colorazioni (Racing Black, Phantom Night Black e Titanium Empty Silver) e sarà disponibile a partire da martedì 18 ottobre (i pre-ordini sono già stati avviati).

Il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata ha un prezzo di 2.099 yuan (pari al cambio a circa 300 euro) mentre quello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata ha un prezzo di 2.399 yuan (pari al cambio a circa 340 euro).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda la sua commercializzazione in Europa.