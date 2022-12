Eravamo già a conoscenza del suo arrivo, dopo aver visto la presentazione ufficiale degli altri membri della famiglia HONOR 80 circa un mese fa, oggi è il turno del nuovo HONOR 80 GT; scopriamolo insieme.

HONOR 80 GT con processore Snapdragon 8+ Gen 1 e focus sul gaming

Durante un evento tenutosi in Cina nella giornata odierna, HONOR ha presentato al mondo l’ultimo arrivato della sua attuale famiglia di smartphone, HONOR 80 GT.

Il dispositivo si presenta frontalmente con un ampio display OLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, una luminosità di picco di 1400 nit e un dimming PWM ad alta frequenza di 2160 Hz.

Considerando il focus sulle prestazioni di HONOR 80 GT, sotto il cofano troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, coadiuvato da RAMLPDDR5 (disponibile in tagli da 12 GB e 16 GB) e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Lo smartphone è inoltre dotato di un chip di visualizzazione indipendente, in grado di aumentare il frame rate del gioco fino al 100%, riducendo al contempo i consumi energetici del 25%. È alimentato da una batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida a 66 W.

Sul retro di HONOR 80 GT troviamo un modulo fotografico che si discosta esteticamente da quello montato sugli altri membri della stessa gamma, composto da un rettangolo posto in verticale diviso in due parti; la superiore ospita due dei sensori fotografici, mentre la parte inferiore alloggia un altro sensore e il flash LED. La configurazione del comparto fotografico è dunque a tripla fotocamera, composto da un sensore principale da 54 MP (Sony IMX800), un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un’unità macro da 2 MP; anteriormente troviamo invece una fotocamera selfie da 16 MP.

Lo smartphone, con un peso di 187 grammi ed uno spessore di 7,9 mm, è disponibile in tre differenti colorazioni quali Interstellar Black, Streamer Mirror e Light Rain Meteor, arriverà sul mercato già equipaggiato con Android 13 e interfaccia proprietaria MagicOS 7.0. HONOR 80 GT è attualmente disponibile per il pre ordine in Cina e le vendite partiranno dal 1° gennaio per le uniche due configurazioni disponibili:

12 GB – 256 GB al costo di 3299 Yuan (circa 445 euro al cambio attuale)

16 GB – 256 GB al costo di 3599 Yuan (circa 486 euro al cambio attuale)

Al momento la commercializzazione è limitata al mercato interno cinese, ma non è da escludere che il brand possa in seguito decidere di distribuire HONOR 80 GT anche nei mercati internazionali.

