La cinese Nubia ha da poco annunciato sul mercato di casa i nuovi flagship REDMAGIC 8S Pro e 8S Pro+, due smartphone Android con spiccate doti da gaming, sia dal punto di vista delle specifiche tecniche estreme che dal punto di vista di alcuni accorgimenti tecnici.

I due smartphone della gamma REDMAGIC fanno registrare anche un paio di primati: essi sono infatti i primi a disporre del “nuovissimo” Snapdragon 8+ Gen 2; inoltre, anche se questo primato spetta al solo modello Pro+, per la prima volta assistiamo a uno smartphone che mette a disposizione dell’utente ben 24 GB di memoria RAM.

Debutta lo Snapdragon 8+ Gen 2

Per la seconda volta di fila, Nubia si conferma la prima azienda a portare sul mercato smartphone dotati del più recente SoC di casa Qualcomm.

Dopo avere portato al debutto lo Snapdragon 8 Gen 2 con i REDMAGIC 8 Pro, come anticipato in apertura, l’azienda porta ora al debutto lo Snapdragon 8+ Gen 2 con i nuovi REDMAGIC 8S Pro.

Come da previsioni, il SoC non è altro che lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy senza la brandizzazione specifica per gli smartphone di casa Samsung che, dopo alcuni mesi di esclusiva, perde questo privilegio.

Non cambia il processo produttivo che resta quello a 4 nm di TSMC. Le differenze, all’atto pratico, sono riscontrabili nelle frequenze operative della CPU e della GPU: lato CPU, cresce del 5% (da 3,2 a 3,36 GHz) la frequenza di clock del core di prestazioni Cortex-X3; lato GPU, cresce del 5,7% (da 680 a 719 MHz) la frequenza operativa della Adreno 740.

REDMAGIC 8S Pro

Rispetto al predecessore REDMAGIC 8 Pro, il nuovo REDMAGIC 8S Pro propone praticamente lo stesso pacchetto, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista delle specifiche tecniche, eccezion fatta per il SoC, come anticipato.

Parlando del design, questo smartphone è un vero e proprio mattoncino, abbastanza grande in pianta (per via dell’ampio display, circondato da cornici molto sottili) e soprattutto pesante (ben 228 grammi). La sua anima gaming viene fuori subito, grazie alla presenza di due pulsanti dorsali con frequenza di campionamento del tocco a 520 Hz e ad alcuni dettagli stilistici, che emergono prepotentemente nella versione con back cover trasparente che lascia intravedere le componenti (tra cui una ventola con illuminazione RGB).

Al posteriore, poi, è presente un comparto fotografico triplo: i tre sensori, principale da 50 megapixel, ultra-grandangolare da 8 megapixel, macro da 2 megapixel, sono disposti a semaforo nella parte alta, al centro della scocca, e sporgono leggermente da essa. In questo comparto, non vi sono miglioramenti rispetto alla passata generazione. Lo stesso discorso vale anche per la fotocamera anteriore che resta da 16 megapixel ed è collocata, ancora una volta sotto al display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 1300 nit (che nasconde anche il lettore ottico delle impronte digitali).

Lato performance, come detto, il REDMAGIC 8S Pro può contare sul Snapdragon 8+ Gen 2, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione e tenuto a bada dal rinnovato sistema di raffreddamento ICE 12 che aggiunge 5 W/mK di pasta termica e migliora il condotto dell’aria per la ventola da 20000 RPM (con illuminazione RGB sulla versione trasparente).

Completano il pacchetto l’audio stereo (c’è anche il jack da 3,5 mm), un completissimo comparto connettività (reti 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS dual-band, USB Type-C), una batteria da 6000 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 80 W (si carica da 0% a 100% in 35 minuti) e il sistema operativo, che è la Redmagic OS 8 basata su Android 13.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo REDMAGIC 8S Pro.

Dimensioni e peso: 164 x 76,4 x 8,9 mm , 228 grammi

x x , Display: AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 1116 x 2480 pixel e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione x e refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB (RAM, LPDDR5X) e 128 , 256 o 512 GB (storage, UFS 4.0)

o (RAM, LPDDR5X) e , o (storage, UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla (50 + 8 + 2 MP)

(50 + 8 + 2 MP) Fotocamera anteriore: sotto al display (16 MP)

(16 MP) Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB Type-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Li-Po 6000 mAh con ricarica rapida cablata a 80 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Redmagic OS 8 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del REDMAGIC 8S Pro, vi rimandiamo alla scheda tecnica completa.

REDMAGIC 8S Pro+ offre fino a 24 GB di RAM

Con il fratello minore, REDMAGIC 8S Pro+ condivide dimensioni (pesa solo un paio di grammi in più), estetica e gran parte della scheda tecnica.

Le uniche differenze si concentrano nella batteria, la cui capacità diminuisce a 5000 mAh, nella ricarica rapida che qui è molto più potente, spingendosi fino a 165 W (una ricarica completa si effettua in appena 14 minuti), e nei quantitativi di memoria, sia RAM (troviamo 16 o addirittura 24 GB, record nel segmento smartphone, sempre LPDDR5X) che storage (256 GB, 512 GB o 1 TB, UFS 4.0), messi a disposizione dell’utente.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo REDMAGIC 8S Pro+.

Dimensioni e peso: 164 x 76,4 x 8,9 mm , 230 grammi

x x , Display: AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 1116 x 2480 pixel e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione x e refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 16 o 24 GB (RAM, LPDDR5X) e 256 GB o 512 GB o 1 TB (storage, UFS 4.0)

o (RAM, LPDDR5X) e o o (storage, UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla (50 + 8 + 2 MP)

(50 + 8 + 2 MP) Fotocamera anteriore: sotto al display (16 MP)

(16 MP) Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB Type-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Li-Po 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 165 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Redmagic OS 8 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del REDMAGIC 8S Pro+, vi rimandiamo alla scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi dei REDMAGIC 8S Pro e Pro+

I nuovi REDMAGIC 8S Pro e 8S Pro+ sono disponibili al pre-ordine da oggi, in Cina, e le vendite effettive inizieranno il prossimo 11 luglio. Entrambi gli smartphone arrivano nelle colorazioni “Standard” Black e Silver, oltre alla particolare variante Aurora che si differenzia per la presenza di una back cover trasparente (la colorazione di base è quella nera).

Di seguito riportiamo i prezzi di listino per il mercato cinese, che variano a seconda del modello, della colorazione e della configurazione di memorie:

REDMAGIC 8S Pro Standard, 8+128 GB al prezzo di 3999 yuan (pari a circa 507 euro al cambio attuale) Standard, 8+256 GB al prezzo di 4399 yuan (circa 558 euro) Standard, 12+256 GB al prezzo di 4799 yuan (circa 608 euro) Aurora, 12+256 GB al prezzo di 4999 yuan (circa 634 euro) Standard, 12+512 GB al prezzo di 5499 yuan (circa 697 euro) Aurora, 12+512 GB al prezzo di 5699 yuan (circa 722 euro)

REDMAGIC 8S Pro+ Standard, 16+256 GB al prezzo di 5499 yuan (circa 697 euro) Aurora, 16+256 GB al prezzo di 5699 yuan (circa 722 euro) Standard, 16+512 GB al prezzo di 5799 yuan (circa 735 euro) Aurora, 16+512 GB al prezzo di 5999 yuan (circa 760 euro) Aurora, 16 GB+1 TB al prezzo di 6999 yuan (circa 887 euro) Aurora, 24 GB+1 TB al prezzo di 7499 yuan (circa 951 euro)



Del REDMAGIC 8S Pro+ arriva anche una particolare edizione limitata chiamata Bumblebee Limited Edition (ispirata al personaggio del mondo dei Transformers): disponibile nella sola configurazione 16+512 GB, si differenzia dalla variante standard per la colorazione gialla con striscia nera, la confezione che contiene alcuni accessori a tema e il prezzo di 6499 yuan (circa 824 euro).

In conclusione vi segnaliamo che a breve sarà lanciata anche la versione internazionale, di cui vi daremo conto nel corso delle prossime settimane.

