Senza dubbio Google Chat è uno strumento competitivo per la comunicazione ma non per questo è esente da difetti e uno dei più importanti è quello che riguarda la condivisione dei link.

Non essendo possibile aggiungere un collegamento ipertestuale a una parola, infatti, gli utenti devono digitare l’intero URL (o copiarlo e incollarlo) e, in caso di indirizzi particolarmente lunghi, la conversazione rischia di assumere un aspetto poco professionale.

Ebbene, pare che finalmente il team di Google abbia deciso che è arrivato il momento di superare tale limite.

Google Chat migliora con una novità importante

Ad annunciarlo è stato lo stesso team di sviluppatori del colosso di Mountain View nelle scorse ore con un post sul blog ufficiale, con il quale ha precisato che gli utenti possono ora creare collegamenti ipertestuali sia sul Web che su Android durante la composizione o la modifica di un messaggio in Google Chat.

Inoltre, gli utenti hanno ora la possibilità di copiare collegamenti ipertestuali da altri luoghi come Gmail, Documenti, Fogli e Presentazioni.

Ecco una dimostrazione di questa nuova comoda funzionalità di Google Chat:

Per creare un collegamento ipertestuale è sufficiente fare clic sull’icona del collegamento nella barra degli strumenti di formattazione del testo e inserire l’URL.

Google ricorda che gli utenti sul Web possono usare la familiare scorciatoia da tastiera (⌘+K su MacOS e Ctrl+K su ChromeOS e Windows) per creare collegamenti ipertestuali.

Disponibilità di questa nuova funzione

Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View precisa che è gia stato dato il via al rilascio di questa nuova funzione ma potrebbe essere necessario attendere fino a 15 giorni prima che raggiunga effettivamente tutti gli utenti a livello globale.

Questa novità è disponibile per tutti i clienti Google Workspace e per gli utenti con account Google personale.

Potrebbe interessarti anche: le novità della beta 4 di Android 14