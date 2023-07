L’operatore virtuale italiano Kena Mobile ha lanciato due nuove promozioni per i suoi clienti: Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus e Kena 7,99 150GB STAR Promo. Entrambe le offerte sono disponibili per i nuovi clienti o per coloro che provengono da Iliad, Poste Mobile, Lyca, Fastweb e altri operatori MVNO. Scopriamo nel dettaglio cosa offrono queste due promozioni.

Kena propone due nuove offerte con tanti giga, a meno di 10 euro

Come molti di voi già sapranno, Kena Mobile è un operatore virtuale che utilizza la rete di TIM. Entrambe le offerte che saranno presentate in seguito offrono la connettività 4G e le SIM sono abilitate per il servizio di Voce su 4G (VoLTE). Tuttavia, per usufruire del servizio VoLTE, che garantisce una migliore qualità delle chiamate e permette di restare sotto copertura 4G anche durante le telefonate, è necessario disporre di un dispositivo compatibile con questa tecnologia (potete trovare maggiori informazioni in merito a questo indirizzo).

Dopo questa premessa doverosa, entriamo nel vivo delle nuove offerte pensate da Kena Mobile per tutti i clienti di altri operatori virtuali che vogliono usufruire di tanti giga, rimanendo comunque abbondantemente sotto la cifra dei 10 euro mensili. Ecco le promozioni di cui vi parliamo oggi:

La promozione Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus prevede un costo mensile di 6,99 euro e offre ai clienti ben 130 GB di traffico dati, minuti illimitati per le chiamate e 1000 SMS . La velocità di navigazione è fino a 60 Mbps , e in roaming sono disponibili 7 GB di traffico dati.

Vi ricordiamo che sottoscrivendo questa offerta è possibile usufruire di un mese gratis , quindi l’addebito sarà effettivo dal secondo mese in poi.

Come anticipato in apertura, l’offerta può essere attivata dagli utenti che vengono da ho. Mobile, Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali. Questa offerta è valida fino al 26 luglio 2023 , quindi se interessati vi consigliamo di affrettarvi. Per maggiori informazioni e per attivare la promozione, è possibile visitare il seguente link: Attiva l’offerta Kena Mobile da 6,99 euro QUI

Questa offerta è anch’essa attivabile dagli utenti che provengono da ho. Mobile, Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali ed è valida fino al 26 luglio 2023, quindi mancano ancora pochi giorni prima che non sia più attivabile. Per maggiori informazioni e per attivare la promozione, è possibile visitare il seguente link: Attiva l’offerta Kena Mobile da 7,99 euro QUI

Entrambe le offerte qui sopra non prevedono né il contributo di attivazione né il costo per la SIM. Se siete interessati potete attivarle direttamente dal sito Kena seguendo i link qui sopra. Per scoprire altre offerte Kena Mobile, che comprendono proposte per chi proviene da qualsiasi operatore (compresi TIM, Vodafone e WINDTRE), offerte solo dati e solo voce, potete invece cliccare sul link qui in basso.

Tutte le offerte Kena Mobile

