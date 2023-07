Il settore dei social network è in costante fermento, tanto che nemmeno un colosso come Meta può permettersi di riposare e così il suo team di sviluppatori è alla costante ricerca di nuove soluzioni che possano garantire agli utenti un’esperienza più ricca e al passo della concorrenza.

Pur essendo molto utilizzate, le videochiamate non sono apprezzate da tanti utenti e ciò per vari motivi e uno dei principali è la necessità di essere sempre “impeccabili” dal punto di vista estetico e dell’abbigliamento (cosa che in determinate situazioni potrebbe essere piuttosto difficile).

Ebbene, Meta ha deciso di venire incontro agli utenti e risolvere proprio questo problema con un nuovo strumento pensato per le videochiamate.

Gli avatar sono la terza opzione di Meta

A dire di Meta, il suo nuovo strumento può essere considerato una sorta di terza opzione, che va ad aggiungersi alle chiamate solo audio e a quelle video, offrendo agli utenti la possibilità di conversare vis à vis ma senza mostrarsi davvero.

In pratica, gli utenti potranno partecipare alle videochiamate ma gli altri partecipanti vedranno soltanto un avatar (che, ovviamente, potrà essere personalizzato).

Questa nuova funzionalità, chiamata Real-Time Calling With Avatars, è al momento disponibile per gli utenti Facebook Messenger e Instagram su Android e iOS.

Il colosso dei social precisa che ora è ancora più semplice creare i Meta Avatar, spiegando che è in fase di test una funzionalità su Facebook e WhatsApp che permette di scattare un selfie dal vivo e in pochi secondi suggerisce un avatar, che potrà poi essere modificato per renderlo più adatto alle proprie esigenze e preferenze.

Senza dubbio questa nuova funzione ideata dal team di Meta risulterà molto apprezzata da tanti utenti e il colosso dei social ha già promesso che continuerà a migliorare i suoi avatar e a diffondere il loro utilizzo nei vari prodotti dell’azienda.