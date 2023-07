Interessati ad acquistare un nuovo prodotto Samsung Galaxy? Allora siete finiti nel posto giusto perché abbiamo selezionato per voi le 5 migliori offerte dell’Amazon Prime Day dedicate ai dispositivi della casa sud-coreana. Curiosi di scoprirli? Partiamo subito.

La top 5 delle migliori offerte Samsung dell’Amazon Prime Day 2023

Come avrete visto, le offerte dell’Amazon Prime Day 2023 sono tantissime e toccano una moltitudine di prodotti tech, tra i quali smartphone, tablet, smartwatch, cuffie e così via. Se però state cercando in particolare un dispositivo targato Samsung, sappiate che abbiamo scelto apposta per voi una top 5 delle migliori offerte del momento. Si tratta di tre smartphone Android e di due smartwatch, tutti dispositivi proposti con forti sconti ed eventualmente al minimo storico del sito. Come sempre, le offerte del Prime Day sono riservate agli abbonati Amazon Prime: nel caso, potete rimediare in un attimo seguendo il link qui di seguito:

Se volete il meglio della casa di Seoul dovreste considerare la proposta su Samsung Galaxy S23 Ultra, che riguarda le versioni top da 12 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0. Per un prodotto meno “tradizionale”, potete dare un’occhiata a Samsung Galaxy Z Fold4, a disposizione con un ribasso di quasi 600 euro rispetto al prezzo di listino. Se invece non avete alcuna intenzione di sborsare troppo, allora potrebbe fare al caso vostro lo sconto su Samsung Galaxy A54 5G, uno degli smartphone più venduti del marchio. A completare la nostra top 5 ci pensano gli smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE e Samsung Galaxy Watch5 (nelle varianti da 40 e 44 mm Bluetooth o LTE).

Ecco i link per procedere all’acquisto:

Come indicato qui sopra, potete ancora sfruttare il cashback di Samsung su Galaxy S23 Ultra, che permette di ottenere un rimborso di 300 euro registrando acquisti effettuati tra il 3 e il 16 luglio 2023. Le offerte Amazon sono valide fino alle 23:59 del 12 luglio 2023, oppure fino a esaurimento scorte. Di conseguenza, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2023 potete consultare le nostre selezioni qui in basso, suddivise per categoria. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.

Offerte per categoria

