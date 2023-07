La serie Xiaomi 14 è ormai al centro dell’attenzione degli appassionati di tecnologia, grazie alle recenti informazioni trapelate sulle sue caratteristiche e al primo render del modello base. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo atteso smartphone che andrà a sostituire la serie attuale degli Xiaomi 13, che include Xiaomi 13 Lite, 13 ‘base’ (che trovate nell’immagine di copertina), 13 Pro e l’ultimo arrivato 13 Ultra.

Un primo sguardo al design di Xiaomi 14

L’informatore Digital Chat Station, noto per le sue accurate anticipazioni sui dispositivi Xiaomi (e non solo), ha condiviso un’illustrazione che mostra il possibile design di quello che, con tutta probabilità , dovrebbe essere il modello base di Xiaomi 14. Tuttavia, è bene ricordare che il design finale potrebbe differire da quanto mostrato in questa immagine.

A giudicare dall’immagine che trovate qui sotto, lo schermo di Xiaomi 14 dovrebbe essere piatto, con cornici sottili e un foro centrale, in linea con il design del suo predecessore. Sul retro del dispositivo si nota la presenza di un’isola per le fotocamere, quadrata e dai bordi curvi, simile a quella presente nella serie Xiaomi 13. In questo caso, però, gli inserti sembrano essere di dimensioni maggiori e dovrebbero ospitare i due sensori della fotocamera principale e del teleobiettivo, posizionati sulla sinistra; sulla destra dell’isola, invece, troviamo altri due fori che sembrano essere dedicati al sensore della fotocamera ultra-grandangolare e al flash LED.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Le informazioni emerse di recente suggeriscono che Xiaomi 14 sarà dotato di un chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm e di una batteria da 4.860 mAh, con supporto alla ricarica rapida via cavo da 90W e alla ricarica wireless da 50W. Per quanto riguarda lo Xiaomi 14 Pro, invece, si prevede lo stesso chipset e una batteria più capiente da 5.000 mAh, con ricarica cablata da 120W e wireless da 50W.

Passando al software, secondo quanto trapelato nei giorni scorsi, Xiaomi 14 sembra possa essere basato sulla nuova MIUI 15, l’ultima versione dell’interfaccia utente personalizzata di Xiaomi che farà il suo debutto proprio su questo dispositivo. Anche se è ancora troppo presto per le novità definitive, come da tradizione Xiaomi questa nuova versione dovrebbe portare con sé diverse funzioni e opzioni di personalizzazione, che permetteranno agli utenti di sfruttare al massimo le potenzialità del proprio smartphone.

Disponibilità e prezzi della serie Xiaomi 14

Al momento non sono ancora disponibili informazioni ufficiali riguardo alla data di lancio e ai prezzi dello Xiaomi 14 e della sua variante Pro. Tuttavia, considerando le specifiche tecniche e le caratteristiche trapelate, è lecito aspettarsi che questi dispositivi si collochino nella fascia alta del mercato degli smartphone, con prezzi simili a quelli proposti per la famiglia Xiaomi 13 attualmente in commercio.

