Continuiamo a seguire con interesse le varie indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Xiaomi 14, per il cui lancio ufficiale ci sarà da attendere fino agli ultimi mesi di quest’anno.

Nelle scorse ore il popolare leaker Digital Chat Station ha svelato alcuni di quelli che dovrebbero essere i punti di forza dei nuovi smartphone del colosso cinese, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Cosa sappiamo di Xiaomi 14

Allo stato attuale Xiaomi 14 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 condividono il fatto di non essere stati ancora presentati ufficialmente: la CPU, infatti, dovrebbe essere lanciata alla fine di ottobre e gli smartphone di Xiaomi saranno tra quelli con i quali farà il suo esordio sul mercato.

La nuova CPU di punta di Qualcomm dovrebbe poter vantare un core Cortex-X4, cinque core Cortex-A720 e due core Cortex-A520, oltre che la GPU Adreno 750 e al momento del suo esordio sul mercato dovrebbe essere in grado di conquistare il titolo di processore più potente tra quelli disponibili.

Per quanto riguarda la batteria, il modello base dovrebbe avere un’unità da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 90 W (o a 50 W in modalità wireless) mentre la variante Pro dovrebbe vantare un’unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W (o a 50 W in modalità wireless).

Altri miglioramenti rispetto alla precedente generazione potrebbero riguardare il display e la memoria mentre pare che non vi saranno grandi novità (almeno dal punto di vista hardware) per il comparto imaging.

L’esordio sul mercato della serie Xiaomi 14 avrà luogo in Cina mentre per l’arrivo nei Paesi europei probabilmente bisognerà attendere qualche settimana in più.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare i nuovi smartphone di Xiaomi ma già ora è possibile anticipare che si partirà da cifre superiori a 1.000 euro.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Xiaomi 13