Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticiparci le principali caratteristiche degli smartphone della serie Xiaomi 14, per il cui lancio ufficiale ci sarà da avere pazienza sino alle ultime settimane del 2023.

Ancora una volta è stato il popolare leaker Digital Chat Station a fornirci dei dettagli su Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro e in particolare su quelle che dovrebbero essere le loro batterie.

Le presunte batterie della serie Xiaomi 14

A dire del leaker, il colosso cinese avrebbe deciso di puntare per la versione base di Xiaomi 14 su una batteria da 4.800 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 90 W e a 50 W in modalità wireless e ciò rappresenterebbe un notevole miglioramento rispetto alla precedente generazione (che ha una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 W).

La variante Pro, invece, dovrebbe arrivare sul mercato con una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida a 120 W e a 50 W in modalità wireless.

Per entrambi i modelli il colosso cinese dovrebbe puntare inoltre su una porta USB Type-C con supporto per lo standard USB 3.2.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche della serie Xiaomi 14 non dovrebbero mancare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (ossia la prossima generazione di punta di Qualcomm, il cui lancio è in programma per ottobre) e un sensore fotografico principale da 1 pollice (quello chiacchierato da 1,33 pollici sarebbe ancora in fase di sviluppo).

L’esordio sul mercato in Cina potrebbe avvenire già nel corso di novembre mentre gli utenti europei probabilmente dovranno avere pazienza per qualche settimana in più.

Resta da capire in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare i nuovi smartphone di Xiaomi ma è probabile che, così com’è avvenuto per la precedente generazione, si supererà con una certa facilità la soglia dei 1.000 euro.

