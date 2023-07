La tastiera Gboard, una delle migliori tastiere Android, predefinita sui dispositivi Google Pixel e sulla maggior parte dei dispositivi Android, ma apprezzatissima anche da alcuni utenti della mela morsicata, sta per ricevere una comoda funzionalità.

Stando a quanto emerso dalla più recente versione in anteprima dell’app, pare che la barra degli strumenti (o delle scorciatoie), accessibile dalla riga in alto della tastiera, verrà presto arricchita di un nuovo strumento che consentirà agli utenti di “tornare sui propri passi”, annullando qualsiasi azione compiuta dall’inizio della digitazione. Vediamo un po’ meglio di cosa si tratta.

La Gboard riceverà presto il nuovo pulsante “Annulla”

Google continua incessantemente a sviluppare le proprie app per arricchirle di nuove funzionalità. Anche la tastiera Gboard rientra tra le app più aggiornate e migliorate nel tempo. Una delle ultime novità in ordine temporale è il rinnovamento della barra delle scorciatoie, emerso dalla beta della versione 13 dell’app.

Proprio la barra delle scorciatoie, personalizzabile con alcuni strumenti molto utili, sta per ricevere il comodissimo pulsante “Annulla” che consentirà agli utenti di annullare qualsiasi azione compiuta: tra le azioni che possono essere annullate, rientrano l’eliminazione di una parola (o di una parte di essa) o l’utilizzo di un altro degli strumenti disponibili.

Per fare ciò, la tastiera ricorda l’intera cronologia delle azioni eseguite sul campo di testo corrente, quello su cui l’utente sta digitando, con la possibilità di risalire fino a quando la riga era (originariamente) vuota.

La funzionalità è presente all’interno della più recente versione in anteprima dell’app (13.2.02.543712237-beta-arm64-v8a) ma non è accessibile da tutti, in quanto nascosta dal flag undo_access_point. Di seguito, potete vedere in azione la nuova funzionalità (via Mishaal Rahman).

È bene tenere l’app sempre aggiornata

Sebbene questa novità sia ancora nascosta anche nella versione beta dell’app Gboard, è comunque opportuno tenere aggiornata l’app per non rischiare di perdersi le ultime novità o le più recenti correzioni di bug. Per farlo, vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante, che rimanda alla pagina dell’app sul Google Play Store, e premere “Aggiorna” nel caso in cui vi fosse segnalata la presenza di un aggiornamento.

Per provare le versioni in anteprima della tastiera, invece, è possibile iscriversi al programma beta ufficiale dell’app. Basterà effettuare un tap su questo link, registrarsi al programma e procedere con l’aggiornamento dell’app attraverso il Play Store.

Potrebbero interessarti anche: Mix tra emoji, tile per Wear OS, widget e non solo nelle novità Android di giugno e Google Assistant è lento? Ecco una possibile soluzione