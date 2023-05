Google sta migliorando una delle funzionalità della sua tastiera Gboard e precisamente la barra degli strumenti. Con la nuova riprogettazione è possibile personalizzare in modo più accurato le scorciatoie di Gboard a tutto vantaggio della praticità d’uso.

La nuova barra delle scorciatoie di Gboard è disponibile più ampiamente

Attualmente la barra degli strumenti mostra sempre la riga delle scorciatoie che visualizza fino a sei icone, ma con la nuova versione tutte le scorciatoie vengono posizionate in uno spazio rettangolare arrotondato e in una griglia più fitta che quindi mostra quattro icone per riga.

Con un semplice gesto di trascinamento è possibile personalizzare il layout, inoltre è possibile visualizzare la scorciatoia “Emoji” se non si desidera utilizzare il pulsante a sinistra della barra spaziatrice.

Questa nuova riprogettazione della barra delle scorciatoie di Gboard era già stata individuata da alcuni utenti, ma ora è ampiamente disponibile nella versione 13.0 beta dell’app, pertanto possiamo aspettarci che diventerà accessibile per tutti gli utenti al più presto.

Erano mesi che la tastiera di Google non veniva ritoccata per gli smartphone, poiché la società si è concentrata sulle ottimizzazioni per i tablet, visto che recentemente ha lanciato l’atteso Google Pixel Tablet.

