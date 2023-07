L’estate è entrata ormai nel vivo e anche il team di ho. Mobile ha studiato delle soluzioni per chi desidera vivere la stagione più calda dell’anno al meglio: una di queste è l’opzione chiamata ho. Giramondo.

Così come suggerisce il suo stesso nome, si tratta di un’opzione pensata per chi ha in progetto di viaggiare all’estero e in virtù della quale gli utenti potranno effettuare chiamate, inviare SMS e navigare sul Web quando si trovano al di fuori dell’Italia.

Cosa offre l’opzione ho. Giramondo

Disponibile dal 30 giugno 2023, ho. Giramondo è stata studiata per consentire agli utenti di ho. Mobile di navigare, chiamare e mandare SMS con la propria SIM fuori dall’Europa a un costo fisso giornaliero fino al 9 agosto 2023 (giorno in cui si disattiverà in automatico).

Gli utenti interessati hanno la possibilità di sottoscrivere l’offerta quando vogliono (anche se si trovano ancora in Italia) e questa si attiverà in automatico alla prima connessione, al primo SMS o alla prima chiamata della giornata quando saranno all’estero (pagando così solo in caso di effettivo utilizzo).

ho. Giramondo comprende un certo numero giornaliero di SMS, minuti e Mega che varia a seconda della destinazione, con un costo fisso di 3 euro o 6 euro (maggiori dettagli sui Paesi inclusi e sull’offerta sono disponibili nell’applicazione ufficiale dell’operatore, che può essere scaricata dal Google Play Store seguendo questo link).

Come attivare o disattivare l’offerta

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate attivare ho. Giramondo, non dovete fare altro che aprire l’applicazione ufficiale di ho. Mobile, accedere all’area dedicata alla propria offerta e quindi entrare nella sezione Estero.

Il pacchetto si rinnova quotidianamente alla prima chiamata, al primo SMS o alla prima connessione della giornata e, una volta superate le soglie, verranno applicate le tariffe a consumo previste nel Paese di destinazione.

ho. Giramondo può essere disattivata in qualsiasi momento dall’app dell’operatore, accedendo alla sezione Estero all’interno dell’area dedicata alla propria offerta.

