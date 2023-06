La scorsa settimana abbiamo visto come Google avesse apportato un cambiamento estetico alle notifiche di Gmail, lo scopo era presumibilmente quello di aggiungere un ulteriore tocco di Material You all’intero sistema, andando a sostituire il classico colore rosso dell’icona di notifica dell’app in questione con i colori del tema dell’utente.

Di solito, quando Google apporta cambiamenti di questo tipo, sono quasi sempre ben accolti dagli utenti che possono beneficiare di un rinnovamento estetico sotto vari punti di vista, vedendo l’interfaccia del proprio dispositivo più coerente e armoniosa.

In quest’occasione però, diversi utenti si sono lamentati sul web della decisione dell’azienda, l’icona di Gmail era infatti più riconoscibile delle altre grazie al colore rosso e facilitava la ricerca in mezzo alle altre notifiche; l’azienda sembra aver ascoltato le lamentele della community visto che, con l’ultimo aggiornamento, è tornata sui suoi passi.

L’icona di notifica di Gmail torna a colorarsi di rosso, a prescindere dal tema dello smartphone

Come anticipato in apertura, gli utenti non erano entusiasti dell’introduzione del tema di colore dinamico nell’icona di notifica di Gmail, a fronte infatti di una coerenza estetica maggiore, risultava più difficile distinguere le notifiche dell’app in questione da quelle delle altre.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, con l’ultimo aggiornamento in distribuzione dalla serata di ieri (v 2023.06.11.x), Google ha reintrodotto la celebre e a quanto pare tanto amata icona rossa per le notifiche di Gmail.

La maggior parte degli utenti sarà sicuramente felice di questo cambio di rotta che consente, come in precedenza, di far risaltare maggiormente le notifiche di Gmail in mezzo a tutte le altre.

