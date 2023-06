Da poche ore, Google ha fatto partire il roll out di un nuovo aggiornamento dell’applicazione Gmail per dispositivi Android e la novità che è subito balzata all’occhio degli utenti più attenti ai dettagli riguarda le notifiche, o meglio l’icona di notifica: adesso non è più di colore rosso, bensì sposa appieno i colori del tema dell’utente, seguendo dunque i dettami del Material You.

Gmail: le notifiche fanno pendant, ma risaltano di meno

Gmail per Android si aggiorna alla versione 2023.05.28.x e ottiene una piccola modifica che favorisce la coerenza grafica complessiva del sistema operativo Android, ma fa perdere all’app un piccolo tratto distintivo.

Sì, perché la piccola icona dell’app mostrata accanto alle notifiche nella tendina, da tempo di un perfettamente riconoscibile colore rosso, adesso segue il sistema di temi dinamici del Material You, pertanto assume lo stesso colore dei toggle attivi nel relativo pannello. Date un’occhiata ai seguenti screenshot.

A livello visivo, l’impatto di questo piccolo ritocco grafico è apprezzabile, c’è però una controindicazione di natura pratica: adesso le notifiche di Gmail spiccano di meno, pertanto risultano meno riconoscibili a colpo d’occhio.

Come aggiornare Gmail alla versione più recente

L’aggiornamento 2023.05.28.x di Gmail per Android è già disponibile per tutti tramite il Google Play Store e potete scaricarlo sul vostro dispositivo toccando il badge sottostante.

