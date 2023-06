A qualche mese di distanza dalla presentazione ufficiale della famiglia Redmi Note 12 e il successivo lancio di Redmi Note 12R Pro, ecco che l’azienda ha annunciato un nuovo smartphone che va a posizionarsi al di sotto di quest’ultimo andando a rimpolpare le fila dei dispositivi di fascia medio-bassa del colosso cinese.

Stiamo parlando di Redmi Note 12R: scopriamo dettagli, specifiche tecniche e prezzi del nuovo smartphone di casa Redmi.

Le specifiche tecniche di Redmi Note 12R

Redmi Note 12R arriva sul mercato in sordina (solo sul suolo cinese, per adesso) presentandosi come alternativa 5G di Redmi 12 (qui la sua scheda tecnica) per via dell’utilizzo del chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 dotato del supporto alle reti 5G, assenti sul MediaTek Helio G88 montato sul Redmi 12.

Il SoC di Qualcomm, presentato ufficialmente qualche giorno fa, è il vero cavallo di battaglia dello smartphone in quanto promette velocità di picco fino a 2,2 GHz grazie alla CPU proprietaria Qualcomm Kryo e, come accennato, abilita le reti 5G ad alta velocità anche sui dispositivi di fascia bassa.

Partiamo dal design che si discosta dai modelli menzionati sopra per via del modulo fotografico a filo con la scocca a differenza dell’unità sporgente presente sugli altri dispositivi della famiglia Redmi 12. Cambia anche il posizionamento delle fotocamere che ricorda inequivocabilmente iPhone. A completare le scelte estetiche di Redmi Note 12R troviamo bordi piatti, linee stondate e un foro centrale simmetrico a ospitare il sensore fotografico anteriore.

La vera chicca sta sotto il cofano che, come spoilerato qualche riga più sopra, è rappresentata dallo Snapdragon 4 Gen 2 il quale porta in dote al Redmi Note 12R il supporto alle reti 5G. Il processore di Qualcomm viene affiancato da configurazioni di memoria che partono da un minimo di 4 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione fino a una configurazione massima di 8/256 GB.

Frontalmente troviamo un ampio pannello da 6,79 pollici LCD con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Posteriormente il modulo fotografico è composto da una configurazione doppia caratterizzata da un sensore principale da 50 MP e uno accessorio dedicato alla profondità di campo da 2 MP. Il dispositivo, in questo ambito, propone un comparto più scarno ed essenziale rispetto al Redmi 12 il quale può contare su un sensore aggiuntivo da 8 MP. Sul frontale troviamo un sensore da 5 MP a differenza dell’unità da 8 MP presente sul modello di cui sopra.

Per quanto riguarda l’autonomia, Redmi Note 12R monta una capiente batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica cablata da 18 W, assente la ricarica wireless. Tra le altre specifiche segnaliamo la presenza dell’NFC, Bluetooth 5.3 e slot per schede microSD.

Lato software, lo smartphone viene lanciato con la MIUI 14 basata su Android 13.

Prezzi, colorazioni e disponibilità

Redmi Note 12R sbarca sul mercato in tre configurazioni di memoria e sarà disponibile nelle colorazioni nera, blu e argento a un prezzo di partenza di 999 yuan cinesi, circa 126 euro al cambio.

Al momento della stesura di questo articolo, non abbiamo informazioni sul prezzo delle altre due configurazioni di memoria o dettagli sulla eventuale commercializzazione in Italia. Non mancheremo di aggiornarvi qualora dovessero emergere ulteriori informazioni.

