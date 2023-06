Qualcomm ha appena presentato il suo nuovo chipset Snapdragon 4 Gen 2 destinato ai dispositivi mobili di fascia entry level. Il nuovo SoC introduce dei miglioramenti in termini di durata della batteria, velocità della CPU e della ricarica della batteria, connettività e altro.

Lo Snapdragon 4 Gen 2 incrementerà il livello degli smartphone economici

I nuovi chip adottano la CPU proprietaria Qualcomm Kryo con velocità di picco fino a 2,2 GHz, inoltre la tecnologia di ricarica rapida consente di ottenere il 50% dell’autonomia in soli 15 minuti. La nuova piattaforma è in grado di supportare i moderni display FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120 FPS, oltre a funzionalità come la stabilizzazione elettronica dell’immagine, una messa a fuoco automatica più rapida, una riduzione della sfocatura migliorata e il filtraggio temporale multicamera (MCTF) per una drastica riduzione del rumore durante la realizzazione di video.

Lo Snapdragon 4 Gen 2 sarà inoltre idoneo per supportare l’intelligenza artificiale, ad esempio per regolare l’illuminazione in ambienti scarsamente illuminati e rimuovere del rumore di fondo in ambito fotografico. Infine, il nuovo chipset integra una connettività 5G che promette “velocità incredibili” con un maggiore supporto di rete e frequenza. Lo Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm inizierà a essere impiegato negli smartphone economici entro la fine dell’anno corrente.

