Manca un mese alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 sono particolarmente attesi dalla community di appassionati che, al netto delle varie indiscrezioni trapelate negli ultimi tempi, smania per scoprire cosa l’azienda abbia in serbo per i propri utenti.

Gli smartphone pieghevoli appartengono ad un settore relativamente nuovo e in costante crescita ma, ovviamente, non sono dispositivi perfetti, tra le critiche mosse agli smartphone in questione infatti figurano spesso un’autonomia non paragonabile a quella degli smartphone ordinari e una qualità fotografica generale inferiore.

Stando però ad un nuovo rapporto proveniente dalla Corea del Sud, sembra che Samsung possa aver risolto queste problematiche nello sviluppo del prossimo pieghevole a conchiglia, Galaxy Z Flip5 potrebbe infatti vantare un’autonomia superiore e una migliore qualità fotografica rispetto all’attuale generazione.

Samsung Galaxy Z Flip5 potrebbe avere una maggiore autonomia e una migliore qualità fotografica

Stando a quanto riportato, sembra che Samsung abbia deciso di migliorare notevolmente alcune caratteristiche del futuro Galaxy Z Flip5, non limitandosi solo ad implementare un display esterno decisamente più ampio del precedente, ma lavorando anche per garantire un’autonomia e una qualità fotografica simili a quelle offerte dalla serie Galaxy S23.

Sia l’autonomia che la qualità fotografica rappresentano due ambiti che, a causa della natura dei dispositivi pieghevoli e del poco spazio a disposizione al loro interno, sono difficili da migliorare: non è infatti scontato equipaggiare lo smartphone con un modulo batteria più capiente (e che occupa più spazio) e lo stesso discorso vale per i sensori fotografici.

Nonostante ciò sembra che l’azienda sia riuscita (almeno in base alle ultime indiscrezioni) ad implementare comunque dei sensori fotografici più grandi che riceveranno un notevole aiuto da parte di diverse ottimizzazioni software, in grado di migliorare ulteriormente la qualità fotografica generale; per quel che concerne la batteria invece, sappiamo che Samsung potrebbe aver utilizzato un modulo da 3.700 mAh, simile alla capacità della batteria di Galaxy S23, considerando che diverse funzioni possono essere espletate utilizzando il display esterno da 3,4 pollici, tutto ciò dovrebbe garantire un’autonomia maggiore rispetto all’attuale generazione.

Riportiamo di seguito quelle che, al momento, sono le presunte caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy Z Flip5:

display interno Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2.640 x 1.080 pixel e refresh rate dinamico fino a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED da 3,4 pollici con risoluzione 748 x 720 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8 GB di RAM

256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione

doppia fotocamera principale con sensore primario da 12 megapixel (apertura f/1.8) e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (apertura f.2.2)

fotocamera frontale con sensore da 12 megapixel (apertura f/2.4)

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, porta USB Type-C 3.2

batteria da 3.700 mAh

certificazione IPX8

dimensioni: 8,51 x 7,19 x 1,51 cm

interfaccia One UI 5.1.1 basata su Android 13

Insomma, sembra proprio che l’azienda abbia puntato molto sul miglioramento del futuro pieghevole a conchiglia, lavorando sia lato hardware che software; considerando il tempo che ci separa dalla presentazione ufficiale, non mancheranno ulteriori fughe di notizie con maggiori dettagli, vi terremo aggiornati.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy Z Flip5 in Europa potrebbe costare più del previsto