In Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticiparci le principali caratteristiche dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung e l’ultima della serie riguarda il più piccolo dei due: stiamo parlando di Samsung Galaxy Z Flip5.

In attesa della presentazione ufficiale, in programma alla fine di luglio in occasione di uno speciale evento organizzato in Corea del Sud, nelle scorse ore è emerso quello che potrebbe essere il prezzo del modello base in Europa.

Il possibile prezzo di Samsung Galaxy Z Flip5

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Grecia, nel Paese il nuovo smartphone di Samsung nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione dovrebbe essere venduto a 1.299 euro.

Nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare corretta (peraltro è contraria a quella diffusa solo alcuni giorni fa da Revegnus), ci troveremmo di fronte ad un notevole aumento del prezzo di partenza rispetto a Samsung Galaxy Z Flip4, che lo scorso anno in Europa è stato lanciato a partire da 1.099/1.149 euro (sempre per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione).

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Z Flip5 dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un display esterno da 3,4 pollici, 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale da 12 megapixel, una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario da 12 megapixel e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel), uno scanner per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale, una batteria da 3.700 mAh (con supporto alla ricarica rapida da 25 W e alla ricarica wireless da 10 W) e l’interfaccia One UI basata su Android 13.

