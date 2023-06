Train Manager 2023 è un gioco manageriale che offre la possibilità di creare e gestire un impero ferroviario costruendolo dal nulla, fino a controllare il trasporto su binari in tutto il mondo.

In qualità di magnate ferroviario lo scopo del gioco è quello di stabilire il monopolio nell’ambito dei trasporti su rotaie creando una compagnia grande quanto quelle vere.

Il gioco include tutte le locomotive reali più famose e stazioni ferroviarie importanti come Shinjuku, Amburgo, London Waterloo, Grand Central Terminal, Paris Gare Du Nord, Taipei, Roma Termini e Penn Station.

L’aspetto manageriale del gioco include la possibilità di tenere traccia dei propri treni mentre viaggiano da una città all’altra o quando sono fermi alla stazione, la gestione del personale, investimenti nelle compagnie rivali, creare legami strategici con amici o manager influenti, comprare e vendere vagoni e motori usati, personalizzare e migliorare il parco treni.

La modalità “facile” offre un’esperienza di gioco casual con prezzi ribassati e profitti aumentati, mentre la modalità “realistica” richiede di gestire in maniera accorta ogni minimo dettaglio, fino alle odiate tasse.

Train Manager 2023 è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali. A seguire trovate il trailer e il badge per reperire il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.

