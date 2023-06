Nell’attesa di conoscere il successore, atteso per le prossime settimane e protagonista di numerose indiscrezioni in questi giorni (con tanto di prezzo salato), vale ancora la pena dare un’occhiata a Nothing Phone (1), in offerta in queste ore su Amazon al minimo storico. Lo smartphone Android può essere acquistato con uno sconto di più di 100 euro nelle versioni da 8-128 GB, 8-256 e 12-256 GB. Vediamo come approfittarne subito.

Nothing Phone (1) in offerta al minimo storico Amazon

Nothing Phone (1) è il primo smartphone della giovane compagnia fondata da Carl Pei, ex di OnePlus, che si è fatta conoscere nell’estate 2021 con il lancio delle cuffie Nothing Ear (1). Lo smartphone non passa inosservato soprattutto grazie all’interfaccia Glyph, uno schema luminoso posteriore composto da 900 LED che può indicare l’arrivo di notifiche, chiamate e non solo. Tra le sue peculiarità abbiamo il sistema operativo Nothing OS basato su Android, pensato per essere rapido, leggero e supportato nel tempo (il produttore promette 3 anni di aggiornamenti di Android e 4 anni di patch di sicurezza a partire dal debutto).

A livello tecnico Nothing Phone (1) offre un display OLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ a 6 nm octa core, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella configurazione in offerta). Il comparto fotografico è composto in tutto da tre sensori: sul retro è presente una doppia fotocamera con sensore principale IMX766 da 50 MP e ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50 MP, mentre frontalmente trova spazio il sensore IMX471 da 16 MP. Abbiamo poi connettività 5G NSA/SA, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C, certificazione IP53, lettore d’impronte integrato nello schermo e dual speaker. La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 33 W, la ricarica wireless Qi da 15 W e la ricarica inversa da 5 W (qui per la scheda tecnica completa).

Nothing Phone (1) è stato lanciato lo scorso luglio al prezzo consigliato di 499 euro (8-128 GB), 529 euro (8-256 GB) e 579 euro (12-256 GB), ma potete acquistarlo in offerta su Amazon con uno sconto di più di 100 euro: attualmente si trova al minimo storico e bastano rispettivamente 379,99 euro (8-128 GB, Nero), 429,99 euro (Nero e Bianco) o 449,99 euro (12-256 GB, Nero e Bianco) per portarvelo a casa (venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati potete procedere seguendo uno dei link qui sotto, mentre nel video qui sopra potete consultare la nostra recensione.

Leggi anche: 24 ore con Nothing Phone (1), ecco le prime cose da sapere