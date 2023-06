Con un po’ di ritardo rispetto al solito, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra si aggiornano con le ultime patch di sicurezza, a distanza di qualche giorno rispetto all’iniziale rilascio in altri Paesi. Vediamo quali sono le novità “nascoste” nell’update, che è piuttosto pesante e porta tanto altro oltre alle patch di giugno 2023.

Novità aggiornamento per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

La serie Samsung Galaxy S23 si aggiorna in Italia con i firmware S91*BXXU2AWF1, che integrano le patch di sicurezza di giugno 2023. Come abbiamo visto nelle scorse settimane, queste ultime offrono la correzione a 61 vulnerabilità in tutto, delle quali 11 riguardanti direttamente Samsung. Il download richiesto dal nuovo update è di circa 2,2 GB, dunque è sottinteso che le novità non si fermino qui.

Il changelog non è di grande aiuto, visto che parla solamente di miglioramenti di stabilità, affidabilità e sicurezza, ma sappiamo che le modifiche apportate dalla casa sud-coreana sono ancora più interessanti: Samsung dovrebbe aver risolto il problema dei Galaxy S23 legato all’autofocus della fotocamera, ma ha anche introdotto una nuova opzione per lo zoom 2x all’interno della modalità Ritratto, una rinnovata elaborazione dell’immagine nella modalità notturna della fotocamera e qualche perfezionamento nel feedback aptico. Alcuni utenti segnalano inoltre passi avanti nella fluidità generale della One UI.

Si tratterà dell’ultimo corposo aggiornamento per Samsung Galaxy S23 prima dell’avvento della One UI 6.0 beta basata su Android 14? Probabile, visto che le indiscrezioni puntano a un lancio durante il mese di luglio 2023.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

L’update descritto qui sopra è disponibile in Italia a partire dai modelli no brand. Per aggiornare i vostri Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ o Samsung Galaxy S23 Ultra non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo potete attendere qualche ora prima di riprovare. I modelli brandizzati potrebbero dover aspettare qualche giorno in più.

Leggi anche: Le cover Bellroy sono l’ideale per proteggere Samsung Galaxy S23 e Google Pixel 7a (recensione)