Esselunga lancia quest’oggi una nuova Offerta Tech dedicata a uno smartphone Android di fascia media: il protagonista dell’iniziativa a disposizione in questi giorni è Samsung Galaxy A33 5G, proposto con uno sconto di quasi 150 euro rispetto al prezzo di listino consigliato.

Samsung Galaxy A33 5G è la nuova Offerta Tech Esselunga

La nuova Offerta Tech di Esselunga torna nel mondo Samsung Galaxy e va a scontare un prodotto di fascia media, ossia Samsung Galaxy A33 5G. La promozione è valida da oggi, 22 giugno, fino al 5 luglio 2023, ed è disponibile in tutti i punti vendita Esselunga indicati nella pagina dedicata.

Per chi non lo conoscesse, Samsung Galaxy A33 5G è uno smartphone Android che dispone di un display Infinity-U Super AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e sensore d’impronte digitali integrato e del SoC Exynos 1280 octa core, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB). A livello fotografico offre cinque sensori in tutto: sul retro trova spazio una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP, sensore macro da 5 MP e sensore per la profondità di campo da 2 MP, mentre per i selfie c’è un sensore da 13 MP. A disposizione connettività 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è uno dei punti di forza con i suoi 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 25 W (qui per la scheda tecnica completa).

Samsung Galaxy A33 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 389,90 euro, ma da Esselunga potete trovarlo in offerta a 249 euro fino al 5 luglio 2023, salvo esaurimento scorte. Non viene riportata la colorazione oggetto della proposta: vi ricordiamo che lo smartphone è stato commercializzato nelle versioni Awesome Black, Awesome White, Awesome Peach e Awesome Blue. Per maggiori informazioni e per la lista dei negozi aderenti potete seguire questo link.

