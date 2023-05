La strategia futura di Google sta prendendo forma con chiarezza: dopo esserci concentrata per alcuni anni solo sugli smartphone della serie Pixel, il colosso tecnologico americano sta iniziando a puntare con decisione sui dispositivi dotati di grande schermo, come dimostrato dall’annuncio del suo Pixel Fold e del Pixel Tablet in occasione del Google I/O 2023, l’evento annuale dedicato agli sviluppatori.

La prossima versione del sistema operativo del robottino verde, Android 14, promette una serie di novità che dovrebbero contribuire a migliorare l’esperienza d’uso sui tablet e sui dispositivi pieghevoli. Le nuove funzionalità spaziano dall’uso di gruppi di app a schermo diviso alla navigazione con gesti nel drag & drop. Ma a suscitare particolare interesse tra gli appassionati sono le novità legate all’uso delle tastiere fisiche esterne.

Con Android 14 arrivano nuove scorciatoie per le tastiere fisiche

L’esperto Mishaal Rahman, conosciuto per le sue scoperte di nuove funzionalità nascoste nelle versioni beta di Android, ha recentemente condiviso in un thread su Twitter un menu completamente rinnovato dedicato alle scorciatoie da tastiera nella versione beta 2 di Android 14. Questo nuovo menu, attualmente disponibile solo per i dispositivi dotati di uno schermo ampio su Android 14, sostituisce l’elenco delle scorciatoie precedentemente presente in Android 13.

Nella versione precedente di Android – che rimane quella attualmente installata di default su tutti gli smartphone Android di recente produzione – le scorciatoie da tastiera potevano essere trovate seguendo il percorso Impostazioni -> Sistema -> Lingue e input -> Tastiera fisica. In Android 14 le impostazioni per le tastiere fisiche sono state riorganizzate e ora si trovano sotto Impostazioni -> Sistema -> Tastiera -> Tastiera fisica. Questo cambiamento risulta coerente con il lavoro di ottimizzazione e razionalizzazione dell’intero sistema operativo da parte di Big G.

Il nuovo menu offre una gamma di scorciatoie molto più ampia rispetto alla versione attuale, con ben 34 scorciatoie per 29 funzioni separate, rispetto alle 13 di Android 13. Le combinazioni di tasti sono organizzate in tre schede (Sistema, Input e Aperture app), per una migliore organizzazione e facilità d’uso. Inoltre, è stata aggiunta una barra di ricerca per selezionare rapidamente le opzioni.

Tra le novità spicca la possibilità di premere il tasto Search per aprire rapidamente la funzione di ricerca del proprio launcher. Questa scorciatoia, nella versione attuale, apre l’app Google Assistant, ma in Android 14 sarà spostata in Search + A; invece, la scorciatoia Search + A, che attualmente apre l’app della calcolatrice, sarà spostata in Search + U.

Di seguito inseriamo l’elenco di tutte le scorciatoie presento fino a questo momento nell’ultima beta di Android 14.

Accedere all’area di notifica Search + N Catturare uno screenshot Search + Ctrl + S Aprire lista scorciatoie Search + / Indietro Search + ~ | Search + Backspace | Search + Left Arrow Home Search + H | Search + Return App aperte/recenti Search + Tab Scorrere le applicazioni recenti (avanti) Alt + Tab Scorrere le applicazioni recenti (indietro) Alt + Shift + Tab Cercare nel launcher Search Mostrare/nascondere taskbar Search + T Impostazioni Search + I Google Assistant Search + A Lock screen Search + L Memo rapido Search + Ctrl + N Schermo diviso con app corrente a destra Search + Ctrl + Right Arrow Schermo diviso con app corrente a sinistra Search + Ctrl + Left Arrow Da schermo diviso a schermo intero Search + Ctrl + Up Arrow Spostare app aperta in split screen Search + Ctrl + Down Arrow Cambiare lingua di inserimento (successiva) Ctrl + Space | Search + Space Cambiare lingua di inserimento (precedente) Ctrl + Shift + Space | Ctrl + Search + Space Aprire app assistente Search + A Aprire app browser Search + B Aprire app calcolatrice Search + U Aprire app calendario Search + K Aprire app contatti Search + C Aprire app email Search + E Aprire app mappe Search + M Aprire app musica Search + P Aprire app SMS Search + S

Le innovazioni non si fermano qui: con Android 14 verrà introdotta la possibilità di riassegnare i tasti modificatori. Solo a titolo di esempio, se la tastiera non dispone di un tasto dedicato alla ricerca sarà possibile assegnare questa funzione a un altro tasto, come Ctrl, Alt, Caps Lock, Command o il tasto Windows. Per impostazione predefinita il tasto Windows sulla tastiera di un PC dotato del sistema operativo di Microsoft o il tasto Command sulla tastiera Apple funzioneranno come tasti di ricerca, ma sarà ovviamente possibile cambiarli con altri tasti in base ai propri gusti e abitudini.

Insomma, con Android 14 Google dimostra una chiara determinazione nel rendere l’esperienza d’uso dei dispositivi dotati di uno schermo ampio più versatile e personalizzata, arricchendo il sistema operativo con funzionalità pensate per migliorare l’interazione con tastiere fisiche esterne. Questa strategia potrebbe rivelarsi vincente, considerando l’orientamento sempre crescente del mercato verso i dispositivi dal grande schermo. Non ci resta che attendere le prossime versioni beta del sistema operativo per capire se il colosso di Mountain View ci riserverà altre sorprese in merito.

