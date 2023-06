Se avete deciso di sbizzarrirvi negli acquisti e state aspettando l’occasione giusta, abbiamo una buona notizia per voi: Amazon ha reso noto che l’attesissimo prossimo Amazon Prime Day è in programma per il mese di luglio e in particolare l’11 e il 12 luglio.

Il prossimo Amazon Prime Day sarà fra meno di un mese

L’annuncio in questione è stato fatto pubblicando un banner bello visibile all’interno della pagina principale del sito italiano, il quale, se cliccato, riporta a un’altra pagina con all’interno lo stesso banner con le date in azzurro (non c’è altro, solo i due banner che vedete qui sopra e qui sotto, per cui niente offerte spoiler).

Con il passare degli anni l’Amazon Prime Day è divenuto un evento molto atteso dai clienti di questa popolare piattaforma di e-commerce, in quanto rappresenta un’occasione per effettuare acquisti di ogni genere di prodotto con sconti anche rilevanti, tanto che può essere paragonato ad altri appuntamenti come il Black Friday e il Cyber Monday.

In pratica, anche quest’anno in occasione dell’Amazon Prime Day gli utenti iscritti al piano in abbonamento del colosso dell’e-commerce (una soluzione che mette a disposizione vari servizi, come le spese di spedizione gratuite oppure l’accesso ai servizi in streaming dell’azienda, come Amazon Prime Video) potranno sfruttare le migliaia di offerte disponibili, relative non solo al settore della tecnologia ma a tutto il catalogo.

E l’aspetto più interessante è che queste offerte saranno disponibili anche per i clienti che sono ancora nel periodo di prova e che, pertanto, non hanno pagato neanche il primo canone dell’abbonamento. Se desiderate provare Amazon Prime, potete sfruttare il seguente link:

Clicca qui se vuoi provare Amazon Prime gratis per 30 giorni