Amazon ha appena svelato ufficialmente le date del Prime Day 2023, ma è già partita la prima iniziativa: i nuovi iscritti ad Amazon Music Unlimited possono sfruttare un periodo gratuito di 4 mesi, ampliato rispetto al singolo mese normalmente proposto. Vediamo come approfittarne e chi può farlo.

Amazon Music Unlimited gratis 4 mesi per il Prime Day 2023

Si prospetta un’intera estate a ritmo di musica per i clienti selezionati da Amazon, che possono sfruttare un periodo di ben 4 mesi di utilizzo gratuito del servizio Amazon Music Unlimited. Per chi non lo sapesse, Amazon Music propone 3 tipologie di abbonamenti:

Amazon Music Free: gratis e senza carte di credito richieste, offre nuova musica e nuovi podcast in base alle preferenze, con migliaia di stazioni radio, le migliori playlist e milioni di episodi podcast; non richiede l’iscrizione ad Amazon Prime;

Amazon Music Prime: per gli utenti Amazon Prime; include tutta la musica senza pubblicità con riproduzione casuale di brani di qualsiasi artista, album o playlist, i podcast più popolari senza pubblicità, playlist con accesso libero (anche offline); niente costi aggiuntivi;

Amazon Music Unlimited: al costo di 9,99 euro al mese (abbonamento individuale), offre l’intero catalogo musicale senza limiti, con stazioni e playlist personalizzate, audio SD, HD, Ultra HD e spaziale, skip illimitati.

Grazie all’iniziativa che precede l’Amazon Prime Day 2023, fino al 12 luglio 2023 è possibile ottenere 4 mesi di abbonamento individuale (1 dispositivo alla volta) ad Amazon Music Unlimited gratuitamente. Al termine dei mesi gratis, in caso di mancata disattivazione l’abbonamento proseguirà al costo di 9,99 euro al mese. I termini e le condizioni specificano che l’offerta sia riservata solo ai clienti che non si siano MAI iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non abbiano MAI usufruito del periodo d’uso gratuito di 30 giorni (che è quello solitamente proposto). In realtà in passato è stato possibile attivare questa tipologia di offerta in modo meno restrittivo, quindi il nostro consiglio è quello di seguire il link qui in basso: è l’unico modo per avere la certezza di poter usufruire o meno dell’offerta Amazon.

Attiva 4 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Music Unlimited

