I protagonisti degli aggiornamenti software di oggi arrivano tutti dalla Cina, sono due smartphone e un tablet, più precisamente: POCO F5 e Redmi K50i da una parte e OnePlus Pad dall’altra; mentre per i due smartphone ci troviamo di fronte a più classici degli aggiornamenti di sicurezza, è il tablet a ricevere le novità più interessanti, con funzioni che aprono ad un più proficuo utilizzo cross-device.

OnePlus Pad: le novità dell’aggiornamento

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della nuova release OxygenOS 13.1 in roll out per diversi smartphone a marchio OnePlus, incluso l’attuale top di gamma OnePlus 11. Adesso, lo stesso aggiornamento è in distribuzione anche per il primo tablet del marchio cinese e nel suo caso si tratta di un update nettamente più interessante, dal momento che spalanca le porte ad un utilizzo più produttivo del tablet e soprattutto ad una maggiore integrazione cogli smartphone dello stesso brand.

Infatti, tra le novità della OxygenOS 13.1 spiccano funzioni quali Cellular Data Sharing e Multi-screen Connectivity. La prima si preannuncia come una piccola svolta per i possessori del tablet, visto che abiliterà la condivisione della comunicazione tra smartphone e tablet OnePlus, consentendo agli utenti di rispondere alle chiamate, leggere e rispondere ai messaggi e navigare in rete dal tablet, semplicemente accedendo con lo stesso account utilizzato sullo smartphone e appoggiandosi alla connessione di rete mobile di questo. A questo proposito si segnala che gli utenti potranno attivare l’hotspot sullo smartphone direttamente dal tablet. L’unico caveat di questa funzione è che i due dispositivi non possono trovarsi ad una distanza superiore a 10 metri l’uno dall’altro. Nell’ambito della stessa funzione, troviamo anche Call Sharing, che abilita la risposta alle chiamate cross-device, ma consente persino di avviare una chiamata direttamente dal tablet.

Auto Connect è un’altra nuova funzione indubbiamente degna di menzione: essa consente di copiare e incollare informazioni tra smartphone e tablet OnePlus nelle vicinanze e connessi senza interruzioni. Sulla stessa lunghezza d’onda troviamo anche App Relay Playing: che stiano lavorando ad un documento importante, guardando contenuti multimediali o più pigramente facendo scrolling sui social, gli utenti potranno passare da un dispositivo all’altro senza soluzioni di continuità.

Il roll out delle funzioni descritte è già in corso a partire da oggi, tuttavia è bene importante riportare la lista completa degli smartphone OnePlus compatibili con le nuove funzioni, eccola:

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 10T

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus 9RT

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

POCO F5 e Redmi K50i: le novità degli aggiornamenti

Se da una parte vi abbiamo raccontato le ultime voci che vorrebbero la casa madre Xiaomi decisa a cancellare del tutto la versione intermedia MIUI 14.5 per fare all-in sulla MIUI 15, dall’altra ci sono dei nuovi aggiornamenti in distribuzione per due smartphone di altrettanti brand di questa vasta famiglia: parliamo di POCO F5 e Redmi K50i e per entrambi il roll out è in corso a partire dal mercato indiano.

Stando a quanto si legge negli screenshot seguenti, il nuovo aggiornamento software pesa poco meno di 500 MB per Redmi K50i, mentre quello di POCO F5 non supera i 255 MB; il changelog ufficiale menziona soltanto le patch di sicurezza di giugno 2023. Il POCO passa alla versione MIUI V14.0.4.0.TMRINXM, mentre il Redmi alla V14.0.3.0.TLOINXM. Il roll out è in corso per gli utenti Mi Pilot, nei prossimi giorni arriverà anche per tutti gli altri.

Come aggiornare OnePlus Pad, POCO F5 e Redmi K50i

I possessori dei modelli elencati possono già verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti tramite il consueto percorso:

OnePlus: Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamento software.

-> -> POCO e Redmi: Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti.

Potrebbe interessarti anche: Recensione POCO F5