La prima metà del mese di giugno 2023 se n’è già andata e proprio nelle scorse ore OnePlus — che ha preso impegni importanti sul fronte del supporto software — ha dato il via alla distribuzione di un manipolo di nuovi aggiornamenti software per i suoi più recenti smartphone di punta, a partire dall’attuale top di gamma OnePlus 11.

Sono in totale quattro i modelli per i quali il produttore asiatico ha annunciato ufficialmente — come al solito, servendosi del proprio forum ufficiale — il roll out di nuovi aggiornamenti software e si tratta più precisamente di: OnePlus 11, OnePlus 10T, OnePlus 10 Pro e OnePlus 10R.

Tutti gli update software in discorso sono accomunati dalla presenza della OxygenOS 13.1.0.580 e dall’inclusione in essa delle patch di sicurezza di giugno 2023, anche se poi ciascuno di essi comprende dei correttivi e dei miglioramenti specifici per il modello cui è rivolto. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più.

Il top di gamma OnePlus 11 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) ha iniziato ad aggiornarsi in India — con versione firmware CPH2447_13.1.0.580(EX01) —, ottenendo anche dei miglioramenti di stabilità del sistema e delle connessioni di rete mobile, Wi-Fi e Bluetooth. Di seguito potete leggere il changelog ufficiale:

Classico dispositivo OnePlus di fascia medio-alta, OnePlus 10T 5G è arrivato sul mercato nella seconda metà dello scorso anno con un posizionamento meno aggressivo del solito, ma con una dotazione tecnica di tutto rispetto (ne trovate a questo link la nostra recensione). Mentre scriviamo, il dispositivo si sta aggiornando in India — versione firmware CPH2413_13.1.0.580(EX01) — e il changelog ufficiale parla anche di un’autonomia migliorata in alcuni scenari di utilizzo. Eccolo in versione integrale:

• Extends the battery life in some scenarios.

Ancora oggi ultimo rappresentante della linea “Pro” del marchio, OnePlus 10 Pro ha tuttora parecchie frecce al proprio arco (la nostra recensione è disponibile a questo link). In India — versione firmware NE2211_13.1.0.580(EX01) —, lo smartphone sta ricevendo un aggiornamento che risolve diversi problemi di funzionamento: dalle suonerie per specifici contatti ai crash occasionali del Calendario, passando per il rinnovamento del watermark Hasselblad e non solo. Date un’occhiata al changelog ufficiale completo:

System

• Integrates the June 2023 Android security patch to enhance system security.

• Improves system stability.

• Fixes an issue where ringtones set for specific contacts do not work in certain scenarios.

Camera

• Exclusive Hasselblad watermark is now presented in a way that is both attractive and useful.

• Fixes a stutter issue that might occur when you browse your photos.

Apps

• Fixes an issue that might cause Calendar to crash when an event is added.