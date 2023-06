Google ha rilasciato la beta per sviluppatori di Android 14 all’inizio di quest’anno, ma dal momento che Samsung ha il proprio programma beta, i suoi utenti devono attendere l’arrivo della versione beta della nuova One UI.

Ora sembra che questo momento si stia avvicinando, in quanto la beta di One UI 6.0 potrebbe arrivare il mese prossimo.

Secondo quanto riferito da SamMobile, la versione beta di One UI 6.0 inizierebbe a essere lanciata nella terza settimana di luglio per la gamma Samsung Galaxy S23 e subito dopo per altri dispositivi idonei a riceverla.

Con il rilascio di Android 14 Beta 3, il software di Google ha raggiunto un livello di stabilità, quindi Samsung può procedere con il lancio del suo programma beta, infatti l’azienda ha già iniziato ad aggiornare le app con il supporto One UI 6.0 poche settimane fa.

In base alle indiscrezioni e a queste considerazioni è quindi probabile che Samsung rilascerà la prima versione beta di One UI 6.0 per la serie Galaxy S23 nella terza settimana di luglio e guardando al passato la versione pubblica dovrebbe arrivare prima della fine di quest’anno.

Il mese prossimo si preannuncia come particolarmente impegnativo per Samsung, visto che il 27 luglio presenterà anche i suoi nuovi telefoni pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Z Flip5.

