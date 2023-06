Le offerte MediaWorld proseguono con un nuovo Red Friday Weekend, ricco di sconti su smartphone Android e non solo. Le nuove proposte sono valide solo fino al 18 giugno 2023, sia online sia nei punti vendita sparsi per l’Italia: andiamo a scoprire le offerte più interessanti che riguardano il robottino.

Le offerte Android del nuovo Red Friday Weekend MediaWorld

Le offerte MediaWorld del “Black Friday dell’estate” continuano e toccano tantissimi prodotti tech. Tra questi spiccano diversi smartphone Android in promozione, con modelli firmati Samsung, Redmi, OPPO, HONOR, Motorola e non solo. Come anticipato, le proposte di questo Red Friday sono valide solo per il weekend, quindi da oggi, 16 giugno, fino al 18 giugno 2023 (compreso).

Senza ulteriori indugi vi lasciamo a una selezione delle offerte più intriganti dell’iniziativa MediaWorld:

Come detto, ci sono anche un paio di tablet Android in offerta, marchiati Samsung e Lenovo:

Quelle qui sopra sono solo alcune delle offerte del Red Friday Weekend di MediaWorld, valide sia online sia nei negozi fisici. Se volete scoprire tutti gli sconti della promozione potete seguire il link qui in basso, mentre a questo indirizzo potete sfogliare il volantino digitale.

