Samsung sta per presentare due nuovi colori per il suo smartphone di punta, il Samsung Galaxy S23 Ultra. Secondo un recente tweet teaser di Samsung India, i fan del brand possono aspettarsi di vedere nuove tonalità accattivanti nel prossimo futuro. Andiamo a vedere cosa sappiamo finora su queste due colorazioni inedite.

Samsung Galaxy S23 Ultra si vestirà presto di due nuovi colori

Attraverso un tweet di pochi secondi, Samsung ha rivelato che il Galaxy S23 Ultra si vestirà presto di nuovi colori, presumibilmente bordeaux e blu navy o derivati di tali tonalità. Samsung non ha ancora confermato i nomi ufficiali, ma un’animazione di 10 secondi allegata al tweet (che trovate qui sotto) suggerisce che le nuove tonalità saranno molto diverse dai colori Red e Sky Blue già disponibili in esclusiva sul Samsung Shop.

Al momento della stesura di questo articolo, Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile in Italia in otto colorazioni diverse: quattro opzioni standard disponibili presso tutti gli store specializzati (Phantom Black, Green, Lavander, Cream) e quattro colori esclusivi disponibili solo sul Samsung Shop (Graphite, Sky Blue, Lime e Red).

Con l’aggiunta di queste due nuove tonalità, il Galaxy S23 Ultra diventerebbe il dispositivo Ultra più colorato mai prodotto da Samsung. Questa strategia potrebbe aiutare il gigante della tecnologia a differenziarsi dai suoi concorrenti e a rafforzare il suo posizionamento nel mercato degli smartphone di fascia alta.

Disponibilità e lancio delle nuove tonalità

Allo stato attuale non è ancora chiaro se Samsung intenda lanciare le due nuove opzioni di colore esclusivamente in India o se queste tonalità saranno disponibili anche in altri mercati. Inoltre, non è noto se le nuove varianti faranno parte dei Colori Esclusivi (e, di conseguenza, saranno disponibili solo online sullo store ufficiale di Samsung) o se andranno a popolare la già ampia proposta di colori standard disponibili anche nei negozi fisici. Le date di lancio rimangono, per ora, un mistero, alimentando ulteriormente l’interesse e la curiosità degli appassionati.

In ogni caso, è evidente che Samsung sta cercando di mantenere alta l’attenzione dei consumatori e generare un certo clamore attorno al suo dispositivo di punta, dimostrando ancora una volta la sua capacità di innovare e di stupire il pubblico con le sue proposte. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni per dissipare ogni dubbio e ottenere una visione più chiara della situazione.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy S23 potrebbe ricevere presto un importante aggiornamento