Samsung potrebbe rilasciare presto un nuovo “super aggiornamento” per la serie Galaxy S23 che potrebbe migliorare ulteriormente la già ottima esperienza offerta dalla serie di smartphone di punta dell’azienda.

Con un tweet il noto informatore Ice Universe afferma che Samsung inizierà a lanciare questo presunto grande aggiornamento del firmware per Galaxy S23 la prossima settimana, tuttavia il leaker specifica che l’update dovrebbe arrivare “uno dopo l’altro”, quindi non è chiaro se si tratterà di un unico aggiornamento o di una serie di aggiornamenti più o meno ravvicinati.

La fonte tuttavia afferma che questo consistente update non impatterebbe sulla durata della batteria di Samsung Galaxy S23 Ultra e che le prestazioni complessive dovrebbero migliorare ulteriormente.

All’inizio di questa settimana il leaker ha affermato che sarà necessario del tempo per la correzione del bug della fotocamera di Galaxy S23 promessa da Samsung, ma al momento non è chiaro se il “super aggiornamento” che la società dovrebbe rilasciare la prossima settimana risolverà in qualche modo anche questo problema.

Per gli utenti sarebbe più comodo se si trattasse di un unico grande aggiornamento piuttosto che di più update, ma se Samsung riuscirà a fornire un’esperienza ancora migliore con la serie Galaxy S23 senza influire sulla durata della batteria, l’aggiornamento è benvenuto.

