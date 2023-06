Gli smartwatch del colosso coreano sono molto apprezzati dagli utenti, i Galaxy Watch danno ovviamente il loro meglio quando sono accoppiati con uno smartphone Samsung Galaxy in modo da tenere traccia di tutte le attività svolte; c’è però un applicazione che riscuote un discreto successo tra gli utenti e permette di controllare alcune funzioni del telefono direttamente dall’orologio.

Stiamo parlando di Galaxy Watch Camera Controller che, in futuro, potrebbe ricevere una miglioria degna di nota; scopriamo insieme quale.

In futuro gli utenti potrebbero accedere a Expert Raw direttamente dall’app Galaxy Watch Camera Controller

Galaxy Watch Camera Controller è un’applicazione proprietaria dell’azienda coreana che consente agli utenti di utilizzare lo smartwatch per scattare foto con lo smartphone, l’orologio si trasforma dunque in una sorta di telecomando, o se vogliamo un pulsante di scatto, per le fotocamere dei dispositivi mobili.

Nonostante l’app in questione offra alcune interessanti funzioni, come la possibilità di regolare lo zoom direttamente dallo smartwatch, è al momento priva dell’integrazione con Expert Raw: Expert Raw è un’applicazione lanciata da Samsung per la prima volta con la serie Galaxy S21, consente agli utenti di apportare tutta una serie di modifiche alle impostazioni della fotocamera, utilizzandola in maniera più professionale grazie a funzionalità come la messa a fuoco manuale, i controlli per l’ISO e la velocità dell’otturatore, oppure la modalità dedicata all’astrofotografia che consente di scattare fotografie del cielo con una lunga esposizione, aiutando anche l’utente ad individuare determinati corpi celesti e costellazioni grazie all’apposita funzione Sky Guide.

Ad ogni modo, stando alla risposta di un moderatore dei forum della Samsung Community alla richiesta di un utente, sembra che in futuro la situazione potrebbe cambiare.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, l’utente ha chiesto delucidazioni su come poter utilizzare Expert Raw attraverso il proprio smartwatch Galaxy, il moderatore ha spiegato che al momento, essendo Expert Raw un’applicazione separata da quella della fotocamera stock, l’operazione richiesta non è possibile a causa dell’incompatibilità con Galaxy Watch Camera Controller, tuttavia ha aggiunto che Samsung “riesaminerà le funzioni relative all’interblocco in futuro”.

Sia chiaro che la dichiarazione in questione non vuol necessariamente dire che in futuro l’app Camera Controller alla fine supporterà Expert RAW, ma non lo esclude nemmeno, segno di come la questione possa essere valutata da chi di dovere. Qualora ciò si concretizzasse gli utenti otterrebbero un’app Galaxy Watch Camera Controller più potente e versatile tramite un aggiornamento, non ci resta che attendere per scoprirlo.

