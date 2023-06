Dopo il Google I/O di quest’anno sono iniziate ad aumentare le indiscrezioni riguardanti la futura versione del sistema operativo dedicato agli smartwatch, Wear OS 4 riscuote infatti grande interesse da parte della community di appassionati; tra i dispositivi che riceveranno la nuova versione del sistema ci sono i Galaxy Watch che riceveranno contestualmente l’interfaccia proprietaria personalizzata One UI Watch 5 (almeno alcuni).

Di recente l’azienda coreana ha dato il via al programma di beta test del software in questione, dando modo agli utenti di reperire alcune prime impressioni grazie ai primi fortunati utilizzatori; oggi diamo insieme uno sguardo ad altre due novità dell’interfaccia in questione, sulla quale Samsung si sta impegnando decisamente bene.

Le Universal Gestures arrivano sui Galaxy Watch grazie alla One UI Watch 5 Beta

Negli ultimi anni sempre più produttori stanno avendo un occhio di riguardo nei confronti dell’accessibilità, così da permettere anche alle persone con diverse disabilità di poter utilizzare i prodotti tecnologici; proprio in questo frangente figurano le nuove Universal Gestures dei Galaxy Watch, che consentono di controllare lo smartwatch senza la necessità di toccare lo schermo.

Si tratta di una funzionalità che imposta il Galaxy Watch in modo che faccia affidamento sui cambiamenti nei muscoli causati dai movimenti delle mani, così da navigare all’interno dell’interfaccia software senza dover interagire fisicamente con il dispositivo utilizzando le mani. Le Universal Gestures sono attivabili tramite un’apposita gesture, è quindi possibile utilizzare lo smartwatch normalmente e attivarle nel momento in cui fossero necessarie.

Una volta attivate il Galaxy Watch rileverà i cambiamenti dei muscoli del braccio sul quale si porta l’orologio, eseguendo specifiche azioni in base ai movimenti effettuati dall’utente; ovviamente la nuova funzionalità è ancora nelle sue fasi iniziali di sviluppo, motivo per cui potrebbero esserci alcune “incomprensioni” da parte dello smartwatch nel decifrare i movimenti effettuati dall’utente.

Attualmente gli unici Galaxy Watch compatibili con la nuova funzione sono Galaxy Watch4 e Watch5 che devono necessariamente eseguire One UI Watch 5 Beta o l’ultima versione di Wear OS 4; qualora questi requisiti fossero soddisfatti, basterà seguire le azioni riportate di seguito per attivare le Universal Gestures:

scorrere verso il basso e toccare l’icona delle Impostazioni

premere Accessibilità

premere Interazione e destrezza

attivare Universal Gestures (Gesti Universali)

seguire il tutorial che spiegherà le varie funzionalità disponibili

Il sistema proporrà dunque tutta una serie di gesti predefiniti, dando al contempo all’utente la possibilità di operare un maggior controllo modificandoli in base alle proprie preferenze.

Gli smartwatch Galaxy non dovranno più essere resettati per associarsi ad un nuovo smartphone

La maggior parte degli smartwatch in circolazione (non solo quelli mossi da Wear OS) necessitano di un reset alle impostazioni di fabbrica nel momento in cui l’utente decide di associare l’orologio ad un nuovo dispositivo, per evitare questo procedimento la nuova versione Wear OS 4 ha deciso di rendere più semplice le nuove procedure di associazione.

La novità in questione, presente all’interno della One UI Watch 5 Beta, consente agli utenti di “trasferire” il proprio orologio su un nuovo smartphone anziché eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica:

Trasferisci il tuo orologio senza reimpostarlo Passa l’orologio a un nuovo telefono, ma mantieni le tue app, i quadranti e altro ancora. Puoi iniziare nelle impostazioni generali del tuo orologio nell’app Galaxy Wearable.

Durante il processo di associazione lo smartwatch chiede all’utente se l’account Google sul telefono corrisponde a quello sull’orologio, quindi sul nuovo telefono verrà visualizzato un popup per richiedere la connessione; non è chiaro al momento se l’intera procedura subirà qualche modifica o rimarrà invariata rispetto all’attuale, così come non è chiaro se funzionerà allo stesso modo su tutti i dispositivi Wear OS 4, non ci resta che attendere per scoprirlo.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro accolgono una novità che sfrutta il monitoraggio della temperatura