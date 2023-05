È da un po’ che circolano voci su un presunto Samsung Galaxy S23 FE, l’azienda sembrava aver abbandonato lo scorso anno la gamma Fan Edition che attualmente vede Galaxy S21 FE come ultimo esponente della serie; nel corso degli ultimi mesi si sono alternate voci discordanti, alcune che volevano Samsung in procinto di rilasciare un nuovo modello Fan Edition e altre che ne paventavano la totale eliminazione dai piani della società.

Secondo alcuni addirittura, Samsung Galaxy S23 FE potrebbe arrivare sul mercato prima della prossima serie di smartphone pieghevoli del brand, la cui presentazione ufficiale è attesa per il mese di luglio; nonostante questa previsione sembri un po’ troppo azzardata, sembra ora che il colosso coreano abbia iniziato a testare il firmware del futuro esponente della serie Fan Edition.

Samsung avrebbe iniziato a testare il firmware di Galaxy S23 FE in Europa

Stando a quanto riportano i colleghi di GalaxyClub, sembra che siano apparsi i primi firmware di prova del futuro Galaxy S23 FE sui server di Samsung dedicati ai firmware, i software di prova si riferiscono al dispositivo con numero modello SM-S711B, che dovrebbe essere la variante europea dello smartphone sopra citato, mentre al momento non sono presenti firmware di prova per le versioni statunitensi o sudcoreane.

Il fatto che l’azienda abbia avviato la fase di test del firmware del dispositivo è sicuramente un ottimo indizio sul futuro arrivo dello smartphone sul mercato, ma è anche un’indicazione di quelle che potrebbero essere le tempistiche di arrivo di Galaxy S23 FE; l’inizio della fase di test infatti altro non fa se non smentire tutte quelle voci che volevano il lancio dello smartphone in tempi brevi, addirittura prima dei prossimi pieghevoli del brand, considerando che le fasi di test dei software di Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 (la cui commercializzazione è presumibilmente attesa in seguito alla presentazione di luglio) erano iniziati verso la fine dello scorso anno.

Il test del firmware di uno smartphone è un processo lungo e delicato, motivo per cui considerando l’inizio attuale del processo ci si potrebbe aspettare una presentazione del futuro Galaxy S23 FE non prima dell’inizio del prossimo anno.

Attualmente le informazioni riguardo le caratteristiche tecniche del dispositivo non sono molte, la serie Fan Edition ci ha abituati a smartphone di fascia medio alta con un buon rapporto qualità prezzo, attualmente queste sono alcune delle presunte specifiche dello smartphone:

un display AMOLED da 120 Hz

SoC Exynos 2200

6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria interna

fotocamera principale da 50 MP con OIS

batteria da 4.500 mAh con ricarica da 25 W

Insomma, sembra poco plausibile che Samsung Galaxy S23 FE sia dietro l’angolo, motivo per cui c’è ancora parecchio tempo per scoprire diverse delle sue presunte specifiche tecniche e caratteristiche grazie alle future indiscrezioni che certamente trapeleranno sul web.

In copertina Samsung Galaxy S21 FE

Potrebbe interessarti anche: Samsung punta ancora sui Fan Edition: Galaxy S23 FE in arrivo prima del previsto?